"Hirschhausen und der Zucker": Kritik zur Sendung mit Dr. Eckart von Hirschhausen

"Hirschhausen und der Zucker"

Zucker, der Feind – Hirschhausens süße Rache

23.02.2026, 06.15 Uhr
von Hans Czerny
Dr. Eckart von Hirschhausen geht in seiner neuen Primetime-Show dem gefährlichen Zuckerkonsum auf den Grund und zeigt im Selbstversuch Lösungen gegen Diabetes mellitus.
Hirschhausen und der Zucker
Dr. Eckart von Hirschhausen ist diesmal dem Zucker und seinen Gefahren auf der Spur. Was er herausfindet, ist so gar nicht süß.  Fotoquelle: WDR / Bilderfest
Hirschhausen und der Zucker
Richtige Ernährung hilft, sagt Dr. Eckart von HirschhausenHirschhausen. Hier trifft er Dr. Christoph Schmitz (links) vom gemeinnützigen Verein "Acker", der gerade mit Kindern an einer Berliner Grundschule Kohlrabi und Rote Bete erntet.  Fotoquelle: WDR / Thomas Kierok
Hirschhausen und der Zucker
Eckart von Hirschhausen lässt sich von dem Diabetologen Dr. Jan Theil (rechts) erklären, wie stark Zucker sämtliche Organe und Blutgefäße im Körper schädigt.  Fotoquelle: WDR / Thomas Kierok
Hirschhausen und der Zucker
Anastasia Zampounidis war während ihrer Zeit als MTV-Moderatorin zuckersüchtig, aber lebt inzwischen seid 20 Jahren zuckerfrei. Sie fühlt sich fitter denn je.  Fotoquelle: WDR / Bilderfest
Hirschhausen und der Zucker
Laut Ernährungsmediziner Andreas Michalsen sei es manchmal hilfreich, "den Körper auf Werkseinstellungen zurückzusetzen" - etwa mittels Fasten.  Fotoquelle: WDR / Bilderfest
Hirschhausen und der Zucker
Typ-2-Diabetikerin Ingrid Kinnen zeigt Hirschhausen ihre guten Blutzuckerwerte. Sie verzichtet auf Kohlenhydrate und Zucker und hat es so geschafft, nach ihrem Insulinmangel wegzukommen von Insulinspritzen.  Fotoquelle: WDR / Bilderfest

"14 Jahre und 60 Primetime-Shows sind genug", ließ Dr. Eckart von Hirschhausen vor Kurzem wissen. Fans, die seine Leichtigkeit bei seiner Wissensvermittlung schätzen, fürchteten schon, er habe für immer die Fliege gemacht. Doch der Arzt, Kabarettist, Autor und Entertainer hat sich nur ein Bärtchen wachsen lassen und eine Brille auf die Nase gesetzt. Zehn Kilo nahm er mittels Intervalldiät ab, weil die solide Gewichtsabnahme in allen Lebenslagen hilft. Auch in der neuen Primetime-Ausgabe von "Hirschausen und ...", die sich dem gefährlichen Zuckerkonsum und der sie auslösenden gefährlichen Krankheit Diabetes mellitus widmet, spielt die Gewichtabnahme samt einer gut gelaunten Aufforderung zu vermehrter Bewegung wieder eine gewichtige Rolle.

ARD
Hirschhausen und der Zucker
Reportage • 23.02.2026 • 20:30 Uhr

In Deutschland würden jährlich pro Kopf 33 Kilogramm Zucker konsumiert, rechneten Statistiker aus, mithin etwa 90 Gramm Zucker täglich. Wie kommt man diesem krankheitauslösenden Übel am besten bei? – Auch diesmal setzt sich Hirschhausen dem Feind in allerlei Selbstversuchen aus und sucht dabei nach möglichen Alternativen.

Auf dem Höhepunkt seiner Selbstdiagnose kommt er den sogenannten Zuckeraustauschstoffen auf die Schliche, indem er schon mal ein großes Glas Süßstoff schluckt und sich dann in eine MRT-Röhre legt, um zu beobachten, was das eigene Hirn so treibt. Die Botenstoffe spielten verrückt. "Ich fand das Zeug schrecklich, aber mein Belohnungssystem hat jubiliert wie bei einem Übergewichtigen", so Hirschhausens Fazit.

Wie sehr eine Ernährungsumstellung helfen kann, weist der Wissenschaftsjournalist anhand verschiedener Probanden nach. Eine medizinische Fachangestellte aus Düsseldorf verzichtete auf Anweisung ihres Arztes auf Kohlenhydrate. Seitdem hat sie keinen erhöhten Blutzuckerspiegel mehr und kann auf Insulinspritzen verzichten. Hirschhausen selbst verzichtete Tage lang aufs Essen und sortierte damit seine auf Süßes geeichten Geschmacksknospen neu.

Alles easy also? – Dauerhafter Diabetes greift auch Gefäße und Nerven an – Fußamputationen sind eine nicht seltene Folge. Dass es von Anfang an besser gehen könnte, wird anhand eines Schul-Ackers gezeigt, auf dem die Kinder selbst Gemüse anbauen und somit "echtes Essen" schätzen lernen. Zusatzstoffe und der versteckte Zucker in Softdrinks, Haupttreiber des Diabetes, sind sowieso verpönt. Ob da eine Steuerauflage hilft?

Hirschhausen und der Zucker – Mo. 23.02. – ARD: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
