"On & Off the Catwalk by Heidi Klum": Die neue Dokureihe mit Privateinblicken in Heidi Klums Leben

Pünktlich zum Auftakt der neuen Staffel von "Germany's Next Topmodel" heizt ProSieben die Vorfreude mit einer zweiteiligen Dokuserie rund um Heidi Klum und ihre Familie an. Seit 2006 sucht sie mit der Castingshow jährlich nach neuen Modeltalenten, gleichzeitig ist sie auch in den USA fester Bestandteil großer Shows wie "America's Got Talent" oder "Project Runway". Doch wie sieht das Leben der wohl bekanntesten Deutschen im Showbusiness jenseits der Laufstege und Fernsehstudios aus? Genau dieser Frage widmet sich die neue Dokureihe "On & Off the Catwalk by Heidi Klum". Das Format öffnet die Türen zum privaten Kosmos der Familie Klum und begleitet Heidi Klum bei ihren Jobs im Modelbusiness.

On & Off the Catwalk by Heidi Klum Dokumentation • 22.02.2026 • 20:15 Uhr

Neben Heidi Klum selbst, die 1992 ihren Durchbruch in "Gottschalk Late Night" feierte, kommen auch ihre Kinder zu Wort. Allen voran Leni Klum, die älteste Tochter von Klum. Die 21-Jährige, die aus der Beziehung mit Flavio Briatore stammt, ist regelmäßig als Gastjurorin bei "Germany's Next Topmodel" zu sehen und hat sich inzwischen erfolgreich als Model etabliert. Auch ihr Bruder Henry Samuel (20), Sohn von Sänger Seal, macht erste Schritte in der Modebranche: Er feierte bereits sein Debüt auf der Pariser Fashion Week und ist auf dem besten Weg in die internationale Modelwelt.

Produziert wird die Dokureihe von ProSieben und Joyn. Sie verspricht einen exklusiven Blick hinter die Kulissen eines Lebens zwischen Catwalk, Kameras und Familienalltag. Die zweite Folge "On & Off the Catwalk by Heidi Klum" ist am Sonntag, 1. März, um 20.15 Uhr, bei ProSieben zu sehen.

Ob auch Klums jüngste Kinder Lou Samuel (16) und Johan Samuel (19) zu sehen sein werden, lässt der Sender offen. Ebenso bleibt vorerst unklar, ob die Kaulitz-Brüder auftreten werden. Dazu macht ProSieben bislang keine Angaben.

Die neue Staffel "Germany's Next Topmodel" startete am 11. Februar und ist immer mittwochs und donnerstags, um 20.15 Uhr, auf ProSieben zu sehen.

On & Off the Catwalk by Heidi Klum – So. 22.02. – ProSieben: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

