"On & Off the Catwalk by Heidi Klum": Die neue Dokureihe mit Privateinblicken in Heidi Klums Leben

"On & Off the Catwalk by Heidi Klum"

Heidi Klums geheime Welt: Familie und Catwalk

22.02.2026, 06.30 Uhr
von Paula Oferath
Die neue Dokureihe "On & Off the Catwalk by Heidi Klum" bietet einen exklusiven Blick auf das Leben von Heidi Klum und ihrer Familie, abseits der Laufstege und Kameras. Produziert von ProSieben, begleitet die Serie Heidi Klum bei ihren Jobs und zeigt ihre Kinder Leni und Henry in der Modewelt.
On & Off the Catwalk by Heidi Klum
Wie sieht das Leben von Leni Klum, Henry Samuel und Heidi Klum (von links) abseits des Laufstegs aus?  Fotoquelle: ProSieben / Max Montgomery
On & Off the Catwalk by Heidi Klum
Heidi Klum ist aus der internationalen Fernseh- und Modewelt kaum wegzudenken. Nun zeigt sie in einer neuen Dokureihe, wie das Leben als Model hinter den Kulissen tatsächlich aussieht.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Monica Schipper
On & Off the Catwalk by Heidi Klum
Leni Klum (rechts) ist Heidi Klums älteste Tochter. Die 21-Jährige stammt aus der Beziehung mit Flavio Briatore.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Phillip Faraone
On & Off the Catwalk by Heidi Klum
Auch Henry Samuel schlägt den Weg in die Welt der Models ein.   Fotoquelle: 2025 Getty Images/Monica Schipper
Heidifest
Beim "Heidifest" in München posierte die gesamte Klum-Familie gemeinsam vor der Kamera.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Hannes Magerstaedt
On & Off the Catwalk by Heidi Klum
Die neue zweiteilige Dokureihe "On & Off the Catwalk by Heidi Klum" bietet einen persönlichen Blick auf Heidi Klums Leben fernab von Kameras und Laufsteg. Auch ihre Kinder Leni und Henry treten in Erscheinung - beide sind selbst als Models aktiv.  Fotoquelle:  ProSieben
On & Off the Catwalk by Heidi Klum
In der neuen zweiteiligen Doku "On & Off the Catwalk by Heidi Klum" begleitet ein Team das Modelleben von Leni Klum (von links), Henry Samuel und Mutter Heidi Klum.  Fotoquelle: ProSieben / Max Montgomery

Pünktlich zum Auftakt der neuen Staffel von "Germany's Next Topmodel" heizt ProSieben die Vorfreude mit einer zweiteiligen Dokuserie rund um Heidi Klum und ihre Familie an. Seit 2006 sucht sie mit der Castingshow jährlich nach neuen Modeltalenten, gleichzeitig ist sie auch in den USA fester Bestandteil großer Shows wie "America's Got Talent" oder "Project Runway". Doch wie sieht das Leben der wohl bekanntesten Deutschen im Showbusiness jenseits der Laufstege und Fernsehstudios aus? Genau dieser Frage widmet sich die neue Dokureihe "On & Off the Catwalk by Heidi Klum". Das Format öffnet die Türen zum privaten Kosmos der Familie Klum und begleitet Heidi Klum bei ihren Jobs im Modelbusiness.

ProSieben
On & Off the Catwalk by Heidi Klum
Dokumentation • 22.02.2026 • 20:15 Uhr

Neben Heidi Klum selbst, die 1992 ihren Durchbruch in "Gottschalk Late Night" feierte, kommen auch ihre Kinder zu Wort. Allen voran Leni Klum, die älteste Tochter von Klum. Die 21-Jährige, die aus der Beziehung mit Flavio Briatore stammt, ist regelmäßig als Gastjurorin bei "Germany's Next Topmodel" zu sehen und hat sich inzwischen erfolgreich als Model etabliert. Auch ihr Bruder Henry Samuel (20), Sohn von Sänger Seal, macht erste Schritte in der Modebranche: Er feierte bereits sein Debüt auf der Pariser Fashion Week und ist auf dem besten Weg in die internationale Modelwelt.

Produziert wird die Dokureihe von ProSieben und Joyn. Sie verspricht einen exklusiven Blick hinter die Kulissen eines Lebens zwischen Catwalk, Kameras und Familienalltag. Die zweite Folge "On & Off the Catwalk by Heidi Klum" ist am Sonntag, 1. März, um 20.15 Uhr, bei ProSieben zu sehen.

Ob auch Klums jüngste Kinder Lou Samuel (16) und Johan Samuel (19) zu sehen sein werden, lässt der Sender offen. Ebenso bleibt vorerst unklar, ob die Kaulitz-Brüder auftreten werden. Dazu macht ProSieben bislang keine Angaben.

Die neue Staffel "Germany's Next Topmodel" startete am 11. Februar und ist immer mittwochs und donnerstags, um 20.15 Uhr, auf ProSieben zu sehen.

On & Off the Catwalk by Heidi Klum – So. 22.02. – ProSieben: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Germany's Next Topmodel

