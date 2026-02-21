Home News TV-News

"Andreas Hofer – Die Freiheit des Adlers": Kritik zum Historienfilm im BR

"Andreas Hofer – Die Freiheit des Adlers"

Historisches Epos: Der Freiheitskämpfer Andreas Hofer kehrt zurück!

21.02.2026, 06.00 Uhr
von Jasmin Herzog
Der BR zeigt den Historienfilm über den Tiroler Freiheitskämpfer Andreas Hofer mit Tobias Moretti in der Hauptrolle. Anlass ist der 80. Geburtstag von Franz Xaver Kroetz.
Andreas Hofer - Die Freiheit des Adlers
Schauspieler Tobias Moretti stammt aus Gries am Brenner in Tirol. In Xaver Schwarzenbergers Film schlüpfte er 2002 in die Rolle von Andreas Hofer, Oberkommandierender der aufständischen Tiroler Bauern und heute ein Volksheld.  Fotoquelle: BR/ORF/Satel Film/Almaro Film/Bernhard Berger
Andreas Hofer - Die Freiheit des Adlers
Gustav-Peter Wöhler (links) macht in der Rolle des Napoleon Bonaparte Marie Luise von Habsburg (Sarah Jung) den Hof. Sie ist die Tochter von Kaiser Franz I. von Österreich (Christian Futterknecht).  Fotoquelle: BR/ORF/Satel Film/Almaro Film/Bernhard Berger
Andreas Hofer - Die Freiheit des Adlers
Andreas Hofer (Tobias Moretti) war Wirt und Hauptmann der Passeier Schützen, bevor er zum Widerstandskämpfer wurde. Seinem Sohn Hans (Felix Dillenberger) gab er die Liebe zur Heimat mit.   Fotoquelle: BR/ORF/Satel Film/Almaro Film/Bernhard Berger
Andreas Hofer - Die Freiheit des Adlers
Ottfried Fischer spielt in Xaver Schwarzenbergers Film König Maximilian I. von Bayern. Die Reformen des Monarchen in Tirol sorgten für Widerstand in der dortigen Bevölkerung, angeführt von Andreas Hofer.   Fotoquelle: BR/ORF/Satel Film/Almaro Film/Bernhard Berger
Andreas Hofer - Die Freiheit des Adlers
Andreas Hofer (Tobias Moretti, Mitte) führt die aufständischen Tiroler Bauern an. Es kommt zu Plünderungen vor den Augen des Innsbrucker Bürgermeister Kasimir Schumacher (Toni Böhm, zweiter von links).  Fotoquelle: BR/ORF/Satel Film/Almaro Film/Bernhard Berger
Andreas Hofer - Die Freiheit des Adlers
General von Kinkel (Günther Maria Halmer, hinten links) führt wichtige Gespräche mit Kronprinz Ludwig von Bayern (Max von Thun, hinten, zweiter von links), König Maximilian I. von Bayern (Ottfried Fischer, sitzend, hinten) sowie Napoleon (Gustav-Peter Wöhler, sitzend, vorne) und Maximilian Josef Freiherr von Montgelas (Michael Schönborn, rechts). Nach dem Friedensschluss von Pressburg 1805 sprach Napoleon Tirol dem Königreich Bayern zu.  Fotoquelle: BR/ORF/Satel Film/Almaro Film/Bernhard Berger
Andreas Hofer - Die Freiheit des Adlers
Andreas Hofers Frau Anna (Julia Stemberger) kümmerte sich während des Kampfes ihres Mannes um den Bauernhof in Passeier und die gemeinsamen Kinder. Zwischenzeitlich wurde sie von französischen Soldaten inhaftiert.  Fotoquelle: BR/ORF/Satel Film/Almaro Film/Bernhard Berger

Tiroler Bergbauern waren mit die Ersten, die 1805 Napoleon erfolgreich die Stirn boten. Fünf Jahre lang dauerte ihr Freiheitskampf, angeführt vom Gastwirt und Weinhändler Andreas Hofer. Durch Verrat in Gefangenschaft geraten, wurde er 1810 zum Tode verurteilt und durch ein Erschießungskommando hingerichtet. "Ach, wie schießt ihr schlecht", soll er ihnen am Ende noch zugerufen haben. Der BR wiederholt am Samstagabend die um Authentizität bemühte Verfilmung "Andreas Hofer – Die Freiheit des Adlers" (2002) von Regisseur Xaver Schwarzenberger mit dem gebürtigen Tiroler Tobias Moretti in der Titelrolle. Anlass der Ausstrahlung ist der 80. Geburtstag von Franz Xaver Kroetz am 25. Februar, der ebenfalls eine tragende Rolle in dem Historienfilm spielt.

BR
Andreas Hofer – Die Freiheit des Adlers
Historienfilm • 21.02.2026 • 20:15 Uhr

Nach der Schlacht von Austerlitz 1805 müssen die Österreicher Tirol an Napoleon abtreten, der es zugleich ans verbündete Bayern weiterreicht. Fortan müssen die jungen Männer des Landes für die Besatzer in den Krieg ziehen, den Tirolern selbst werden höhere Steuern auferlegt. Als am 24. Dezember 1808 die Mitternachtsmesse im Passeiertal aufgehoben wird, kommt es zum Aufstand, angeführt von Hofer, der vom fanatischen Kapuzinerpater Joachim Haspinger (Kroetz) beraten wird.

Geschichtsstunde mit Staraufgebot

Nach überraschenden Siegen über die übermächtigen Gegner führen schließlich Intrigen, Missverständnisse und falsche Einflüsterungen zum Niedergang Hofers und zum endgültigen Sieg Napoleons. Ein langjähriger Mitstreiter verrät ihn für Geld an seine Feinde, die ihn ohne ordentliches Verfahren hinrichten. Zurückbleiben seine Frau (Julia Stemberger), die Geliebte (Martina Gedeck) und Tiroler, die sich fortan dem Willen der Mächtigen beugen und 1814, nach Napoleons Niederlage in der Völkerschlacht von Leipzig, wieder Österreich angeglichen werden.

Xaver Schwarzenberger drehte diese durchaus unterhaltsame Geschichtsstunde mit großem Staraufgebot und viel Liebe zum Detail. So prägen neben den Hauptakteuren auch Stars wie Ottfried Fischer (als bayerischer König!), Günther Maria Halmer, Max von Thun und Heio von Stetten die Szenerie. Diese besteht wiederum aus über 1.000 angemieteten Kostümen, aufwendigen Zwischenwänden für Innsbrucks Innenstadt sowie dem eigens errichteten Hofer-Gasthaus in Südtirol. Die Darsteller sprechen in gemäßigter Südtiroler Mundart, tragen lange Rauschebärte und vermitteln einen durchaus glaubwürdigen Eindruck der damaligen Verhältnisse. Nur Gustav-Peter Wöhler als Napoleon ist des Guten ein bisschen zu viel und sorgte für den einen oder anderen unfreiwilligen Lacher.

Andreas Hofer – Die Freiheit des Adlers – Sa. 21.02. – BR: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

