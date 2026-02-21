"Andreas Hofer – Die Freiheit des Adlers": Kritik zum Historienfilm im BR

Tiroler Bergbauern waren mit die Ersten, die 1805 Napoleon erfolgreich die Stirn boten. Fünf Jahre lang dauerte ihr Freiheitskampf, angeführt vom Gastwirt und Weinhändler Andreas Hofer. Durch Verrat in Gefangenschaft geraten, wurde er 1810 zum Tode verurteilt und durch ein Erschießungskommando hingerichtet. "Ach, wie schießt ihr schlecht", soll er ihnen am Ende noch zugerufen haben. Der BR wiederholt am Samstagabend die um Authentizität bemühte Verfilmung "Andreas Hofer – Die Freiheit des Adlers" (2002) von Regisseur Xaver Schwarzenberger mit dem gebürtigen Tiroler Tobias Moretti in der Titelrolle. Anlass der Ausstrahlung ist der 80. Geburtstag von Franz Xaver Kroetz am 25. Februar, der ebenfalls eine tragende Rolle in dem Historienfilm spielt.

Andreas Hofer – Die Freiheit des Adlers Historienfilm • 21.02.2026 • 20:15 Uhr

Nach der Schlacht von Austerlitz 1805 müssen die Österreicher Tirol an Napoleon abtreten, der es zugleich ans verbündete Bayern weiterreicht. Fortan müssen die jungen Männer des Landes für die Besatzer in den Krieg ziehen, den Tirolern selbst werden höhere Steuern auferlegt. Als am 24. Dezember 1808 die Mitternachtsmesse im Passeiertal aufgehoben wird, kommt es zum Aufstand, angeführt von Hofer, der vom fanatischen Kapuzinerpater Joachim Haspinger (Kroetz) beraten wird.

Geschichtsstunde mit Staraufgebot Nach überraschenden Siegen über die übermächtigen Gegner führen schließlich Intrigen, Missverständnisse und falsche Einflüsterungen zum Niedergang Hofers und zum endgültigen Sieg Napoleons. Ein langjähriger Mitstreiter verrät ihn für Geld an seine Feinde, die ihn ohne ordentliches Verfahren hinrichten. Zurückbleiben seine Frau (Julia Stemberger), die Geliebte (Martina Gedeck) und Tiroler, die sich fortan dem Willen der Mächtigen beugen und 1814, nach Napoleons Niederlage in der Völkerschlacht von Leipzig, wieder Österreich angeglichen werden.

Xaver Schwarzenberger drehte diese durchaus unterhaltsame Geschichtsstunde mit großem Staraufgebot und viel Liebe zum Detail. So prägen neben den Hauptakteuren auch Stars wie Ottfried Fischer (als bayerischer König!), Günther Maria Halmer, Max von Thun und Heio von Stetten die Szenerie. Diese besteht wiederum aus über 1.000 angemieteten Kostümen, aufwendigen Zwischenwänden für Innsbrucks Innenstadt sowie dem eigens errichteten Hofer-Gasthaus in Südtirol. Die Darsteller sprechen in gemäßigter Südtiroler Mundart, tragen lange Rauschebärte und vermitteln einen durchaus glaubwürdigen Eindruck der damaligen Verhältnisse. Nur Gustav-Peter Wöhler als Napoleon ist des Guten ein bisschen zu viel und sorgte für den einen oder anderen unfreiwilligen Lacher.

Andreas Hofer – Die Freiheit des Adlers – Sa. 21.02. – BR: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.