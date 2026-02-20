"Bedauerlich": Sport1 verliert Darts-WM überraschend an ProSieben

Das kommt durchaus überraschend: Seit mehr als 20 Jahren überträgt Sport1 jährlich die Darts-WM und hat damit maßgeblich dazu beigetragen, dass der Sport auch in Deutschland immer größer geworden ist. Doch das ist nach der WM 2026/27 nun vorbei. ProSieben hat sich die nötigen Sublizenzen von DAZN gesichert und schnappt Sport1 damit die Rechte an der Darts-WM ab 2027 weg.

DAZN hat das Gesamtpaket an allen Turnieren der Professional Darts Corporation (PDC) erworben und sich mit ProSieben und Sport1 auf Sublizenzen bis 2031 geeinigt. Bei Sport1 wird es zwar weiterhin Darts zu sehen geben – beispielsweise die Premier League, der Grand Slam of Darts oder auch die Players Championship Finals -, doch die WM wechselt ihren Free-TV-Platz zu ProSieben. Für den Privatsender ist der Sport kein Neuland: Anfang Januar wird hier jährlich bereits die Promi-Darts-WM übertragen.

Auch ohne WM: Sport1 will "die Heimat des Darts im deutschen Free-TV" bleiben Henrik Pabst, Chief Content Officer von ProSiebenSat.1, sagt zu dem Deal: "Dieser Rechteerwerb ist für uns ein Volltreffer. Darts begeistert Millionen Menschen. Die Weltmeisterschaft hat sich in den letzten Jahren zu einem Sport-Highlight mit Kult-Faktor entwickelt." Er zeigte sich überzeugt, "einen weiteren wichtigen Meilenstein in unserer Sport-Strategie" zu setzen.

Für Sport1, das seit 2004 die Darts-WM überträgt, ist das hingegen ein herber Verlust. Bei der vergangenen Darts-WM schauten im Schnitt zwei Millionen Zuschauer den Finalsieg von Luke Littler gegen Gian van Veen bei Sport1. Auch im restlichen Turnierverlauf jagte ein Quotenhoch das nächste.

Andreas Gerhardt, Chief Content & Distribution Officer bei Sport1, erklärt gegenüber "DWDL.de": "Selbstverständlich hätten wir die PDC World Darts Championship gerne weiterhin im Portfolio gehabt. Über mehr als zwei Jahrzehnte haben wir maßgeblich dazu beigetragen, den Darts-Sport im deutschen Free-TV zu etablieren und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen."

Der Markt habe sich weiterentwickelt und die gestiegenen Begehrlichkeiten gehören laut Gerhardt zu der Dynamik eines erfolgreichen Sports dazu. "Der Wegfall der WM ist für uns dennoch bedauerlich", gesteht er. Mit Blick auf die weiterhin im Programm vorhandenen Darts-Events macht der Sport1-Sprecher aber auch deutlich: "Unser Anspruch bleibt klar: Sport1 ist und bleibt die Heimat des Darts im deutschen Free-TV."

