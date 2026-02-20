"Bin vom Sofa gekippt": ARD-Kommentator entfacht mit Spruch über Olympia-Athletin heftige Kritik

Home News TV-News

Shitstorm

20.02.2026, 09.19 Uhr
von Gianluca Reucher
Ein unpassender Kommentar von ARD-Kommentator Daniel Weiss über die Eiskunstläuferin Anastasia Gubanova hat einen Shitstorm in den sozialen Medien ausgelöst. Statt die sportliche Leistung zu würdigen, sprach Weiss über ihren Beziehungsstatus. Feministin Cordelia Röders-Arnold kritisiert das Verhalten scharf.
Anastasia Gubanova
Anastasia Gubanova lieferte bei Olympia ihre persönliche Bestleistung ab. Im Fokus stand aber vor allem der Spruch eines ARD-Kommentators.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Sarah Stier

Stolze 71,77 Punkte hat Anastasia Gubanova mit ihrem Lauf bei den olympischen Winterspielen am Dienstagabend ergattert. Eine starke Leistung der georgischen Eiskunstläuferin, die ihr noch nie zuvor gelang. Noch mehr Aufmerksamkeit als die Athletin erhielt allerdings Daniel Weiss, der den Wettbewerb bei ARD kommentierte. Sein flapsiger Spruch direkt nach der Performance entfachte einen Shitstorm in den sozialen Medien.

"Meine Herren da draußen, es tut mir echt leid, sie ist leider schon vergeben. Verheiratet mit einem ehemaligen finnischen Eiskunstläufer", sagte Daniel Weiss über Anastasia Gubanova und ging damit lieber auf ihren Beziehungsstatus ein, statt ihre Leistung zu würdigen. Laut Cordelia Röders-Arnold, die sich selbst als Feministin betitelt, degradierte der ARD-Kommentator die Sportlerin damit "vom Subjekt zum Objekt". Auf Instagram schreibt sie: "Was ich sehe: eine Athletin. Höchstleistung. Stolz. Erleichterung. Stärke. Was der Kommentator sieht: Wifey Material."

"Wenn ihr Sportkommentatoren seid, kommentiert den Sport!"

In den Kommentaren unter dem Instagram-Beitrag teilen viele Userinnen und User die Einschätzung von Cordelia Röders-Arnold. "Einfach gut! Danke für deinen Kommentar dazu und dass du aufdeckst und offensichtlich machst, woran wir uns schon längst gewöhnt haben. Krass!", meint eine Followerin beispielsweise. Ein anderer Nutzer sieht das ähnlich: "Nach einer solchen Leistung einer Sportlerin bei Olympia hatte ich eine Kommentierung des großartigen Sports erwartet. Fand das sehr unpassend. Habe ich bei vorherigen Übertragungen zum Glück so nicht wahrgenommen."

Ein anderer Kommentar merkt an: "Überhaupt waren die Läuferinnen den ganzen Abend lang 'Ladies' und 'Mädels' und 'bezaubernd'. Aber spätestens bei dem Kommentar, den du beschreibst, bin ich auch vom Sofa gekippt." Ihren Post beendet Cordelia Röders-Arnold mit der klaren Aufforderung: "Wenn ihr Sportkommentatoren seid, kommentiert den Sport!" Die ARD hat sich zu dem Vorfall bislang nicht zu Wort gemeldet.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

