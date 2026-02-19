Home News TV-News

Diamanten & mehr: Bei „Bares für Rares“ eskaliert das Bieten gleich mehrfach

Ausgabe vom 19. Februar 2026

Diamanten & mehr: Bei „Bares für Rares“ eskaliert das Bieten gleich mehrfach

19.02.2026, 10.17 Uhr
von Ingo Gatzer
Bei "Bares für Rares" entbrennen hitzige Bieterduelle um einen Postbus, ein Klapp-Bidet und ein edles Collier.
Moderator Horst Lichter.
Moderator Horst Lichter.  Fotoquelle: © ZDF/Frank Hempel

Dieses Mal bieten die Händler um ein Postbus-Spielzeug, ein Hygienemöbel sowie ein edles Collier und zeigen sich ungewohnt spendabel.

Bus-Bieterstreit bei „Bares für Rares“

Roland möchte einen Flohmarktfund verkaufen, mit dem er Horst Lichter direkt überzeugen kann: „Das gefällt mir aber wieder außerordentlich gut.“ Dabei handelt es sich um einen über Kabelfernbedienung steuerbaren Blech-Postbus der Firma Tippco aus den 1960ern, dessen Zustand Experte Sven Deutschmanek mit „außerordentlich gut“ adelt. Weil sich seine Expertise von 240 bis 280 Euro im Bereich von Rolands Wunschpreis – 220 bis 300 Euro – bewegt, steht der Händlerkarte nichts im Wege.

Im Händlerraum testen Jos van Katwijk und Julian Schmitz-Avila das Blechspielzeug direkt aus. Dabei orakelt Julian: „Der Jos ist schon ganz nervös. Der will ihn unbedingt haben.“ Doch auch Waldi Lehnertz macht eine Kampfansage: „Mein Freund Markus hat ein Busunternehmen. Dem haue ich das aufs Auge. Der muss den einfach kaufen.“ Schnell entwickelt sich ein Bietergefecht zwischen ihm, Julian und Jos. Der Niederländer setzt schließlich ein Statement, indem er sich zweimal selbst überbietet und die Gebote der Konkurrenz schnell kontert. Da lässt Waldi die Runde an seinem Erfahrungsschatz teilhaben: „Wenn Du den Holländer herausforderst, wird der richtig biestig.“ Für 350 Euro erhält Jos – der wahrscheinlich auch noch mehr bezahlt hätte – den Zuschlag.

Derzeit beliebt:
>>Sophia Thomallas Vater ist ebenfalls Schauspieler — das ist über ihn bekannt
>>„Traumschiff“-Kritik an Silbereisen: Barbara Wussow bezieht Stellung
>>"Nord bei Nordwest"-Star über schlimme Zeit: "Ich war verzweifelt"
>>Polizeieinsatz & Weltrekord: Diese Silbereisen-Storys sind wirklich passiert

Nur bei „Bares für Rares“ kann ein Hygienemöbel zur Pastaschale werden

Auch Gerdi und Laura waren auf dem Flohmarkt unterwegs. Das Mutter-Tochter-Gespann hat dort ein Klapp-Bidet erstanden, für das die beiden nun mindestens 50 Euro erlösen möchten. Sven datiert das Hygienemöbel aus Eichenholz um das Jahr 1900 und demonstriert sogar die Funktionsweise. Auch weil die keramischen Einsatzschalen vom Traditionsunternehmen Villeroy & Boch stammen und sich das Bidet in einem „außerordentlich guten Zustand“ befindet, taxiert er den Wert auf 120 bis 150 Euro. Einen alternativen Verwendungsvorschlag hat er auch parat – als Pastaschale.

Die Händler rätseln zunächst über den Zweck des zusammengeklappten Möbelstücks – „eine Klavierbank“, „ein Klavierhocker“. Als es aufgeklappt ist, klärt Waldi seine Kollegen auf: „Das ist ein Bidet.“ Svens Vorschlag stößt im Händlerraum allerdings nur auf wenig Gegenliebe: David Suppes findet ihn sogar „entwürdigend“. Jos hingegen bringt das offensichtlich auf eine Idee, sodass er sein Gebot erhöht. Schließlich klaut er Waldi sogar dessen typische „80 Euro“-Offerte. Beginnt hier ein langwieriger Bieterstreit? Nein. Für 100 Euro kommt wieder der Niederländer zum Zug.

„Bares für Rares“: „Heidenei“-Collier und ein Händler mit Gewissensbissen

„Heidenei!“, kommentiert Horst ein auffälliges Schmuckstück– allerdings auch, weil als Expertin Heide Rezepa-Zabel neben ihm steht. Das Collier kombiniert mehrere Diamanten mit einem Gewicht von 3,1 Karat und rhodiniertes Platin. Allerdings ist es jünger als vermutet und stammt aus den 1960er- bis 1980er-Jahren. Dennoch wünscht sich Helga mindestens 5.000 Euro für ihr Schmuckstück. Diesem Wunsch kann Heide nicht ganz entsprechen, hält jedoch 3.500 bis 4.000 Euro für möglich.

Schockierende Expertise bei „Bares für Rares“: „Leck mich am Arsch“
In der Ausgabe vom 2. Februar erhalten die Händler unter anderem eine Vase mit schockierender Expertise, einen schaurig schönen Zeitmesser und eine besondere Verbindung von deutscher Perfektionslust, französischem Zeitgeist und russischer Seele stilvoll und cool serviert.
Große Überraschung
Hörst Lichter beim "Bares für Rares"-Set.

Wenig überraschend gelangt das Schmuckstück im Händlerraum direkt in die Hände von Lisa Nüdling. Die lobt direkt die „betörenden großen Steine“ des Colliers, aber auch Waldi ist entzückt: „Alter Schwede! Das sieht aber cool aus!“ Doch es sind David und Julian, die sich mit ihren Geboten um das Collier duellieren. Helga möchte eigentlich mindestens 4.000 Euro für das Schmuckstück, senkt ihre Schmerzgrenze aber dann doch auf 2.700 Euro. David akzeptiert, bekommt dann aber doch ein schlechtes Gewissen und erhöht freiwillig auf 3.000 Euro.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Bares für Rares

Das könnte dich auch interessieren

„Bares für Rares“-Expertise ignoriert: Händler treiben Preis überraschend hoch
Ausgabe vom 17. Februar 2026
Horst Lichter steht im „Bares für Rares“-Studio und betrachtet eine Vase, die er in den Händen hält.
„Bares für Rares“: Kurioser Dachbodenfund bringt 30-fache der Expertise
Ausgabe vom 13. Februar 2026
Moderator Horst Lichter.
Überraschender Post: Horst Lichter präsentiert "neuen Dienstausweis"
Promi-Feuerwehrmann
Horst Lichter
300 Euro für einen „Papagei“? Händler streiten bei „Bares für Rares“
Ausgabe vom 11. Februar 2026
Horst Lichter steht im „Bares für Rares“-Studio und betrachtet eine Vase, die er in den Händen hält.
„Bares für Rares“: David darf reimen, Horst muss leiden und wird zum „Brosch-Man“
Ausgabe vom 9. Februar 2026
"Bares für Rares": Horst Lichtersteht an ein Pult gelehnt im "Bares für Rares"-Studio und hält die Hand einer kleinen gelben Figur, die auf dem Pult steht. Dabei blickt er lächelnd in die Kamera.
Diese Rarität sorgt für Streit bei „Bares für Rares“: „Schrei mich nicht an!“
Ausgabe vom 6. Februar 2026
Von links: Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Moderator Horst Lichter, Händler Daniel Meyer und Markus Wildhagen
„Er hatte recht!“: Vater schenkt Bilder – dann staunen alle bei „Bares für Rares“
Ausgabe vom 5. Februar 2026
"Bares für Rares": Horst Lichtersteht an ein Pult gelehnt im "Bares für Rares"-Studio und hält die Hand einer kleinen gelben Figur, die auf dem Pult steht. Dabei blickt er lächelnd in die Kamera.
Händler-Duell bei „Bares für Rares“: Waldi gegen Jos eskaliert
„Bares für Rares“ vom 4. Februar 2026
"Bares für Rares": Die Händler Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Fabian Kahl, Christian Vechtel und Anaisio Guedes stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.
Schockierende Expertise bei „Bares für Rares“: „Leck mich am Arsch“
Große Überraschung
Hörst Lichter beim "Bares für Rares"-Set.
Horst Lichter fassungslos bei "Bares für Rares": Experte beschädigt Verkaufsstück
Ungewöhnlicher Eingriff
Horst Lichter
35 Jahre Ehe trotz Hindernisse: Der berühmte Ehemann von Barbara Wussow
Das Geheimnis ihrer Beziehung
Barbara Wussow und Albert Fortell.
Im Free-TV: Die Bremer Hausfrau, die gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten klagte
Mutter gegen Präsident
Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush
Idris Elba: "Berlin trägt Geschichte in sich. Sie ist rau, offen, ehrlich."
Idris Elba über "Hijack"
"Hijack" - Staffel 2 | Apple TV
"Notruf Hafenkante": Diese Stars sind nicht mehr dabei
Jubiläumsfolge
Notruf Hafenkante
"Hast du Töne?": Alle Infos zum Staffelstart vom Musikquiz mit Matthias Opdenhövel
Comeback
Hast du Töne?
"Notruf Hafenkante – Dreckiger Deal": Darum geht's in der Jubiläumsfolge mit Raúl Richter
500. Episode
Notruf Hafenkante
Dieser "Stranger Things"-Star stürmte weltweit die Charts
Doppelkarriere
Joe Keery
"All the Sins": Darum geht es in der Nordic-Noir-Serie bei ARTE
Aus Finnland
All the Sins
"NANO Doku: Was pusht unsere Energie?": Darum geht's in der 3sat-Doku
Stoffwechselforschung
Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie?
Ein Kuss bringt die "Bergdoktor"-Welt durcheinander – und Martin Gruber lernt eine Lektion
Dilemma im Bergdoktor
"Der Bergdoktor: Am Anschlag"
Til Schweiger ließ Ina Müller abblitzen – Moderatorin berichtet im Podcast
Traumatisierende Erfahrung
Ina Müller
Sophia Thomalla und Alexander Zverev: So stabil ist ihre Beziehung jetzt
Starkes Duo
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.
500 Folgen "Notruf Hafenkante": Diese Rap-Stars sind in der Jubiläumsfolge dabei
ZDF-Serienjubiläum
Notruf Hafenkante
Überraschende Ankündigung: Sarah Engels kehrt zu "Herzensprojekt" zurück
Rückkehr auf die Bühne
Sarah Engels bei "Moulin Rouge"
Hannes Jaenicke rechnet mit dem ZDF und „Traumschiff“ ab: „Wirf Hirn vom Himmel“
Umwelt-Doku-Aus
Hannes Jaenicke mit kritischem Blick.
Überraschende Hochzeit bei "Stranger Things"-Star
Hochzeit in Manhattan
Maya Hawke und Christian Lee Hutson halten Händchen.
Heidi Klum & Tom Kaulitz feiern romantisch — Bill erlebt bitteren Valentinstag
Valentinstag der Kaulitz-Brüder
Heidi Klum und Tom Kaulitz
Verliebt: Luna Schweiger muss TV-Show absagen
Verliebt im Reitstall
Luna Schweiger auf dem roten Teppich.
„Tatort“-Kommissare gerieten ins Visier der echten Polizei: „Kurz davor, abgeführt zu werden“
Was war da los?
Tatort MSC - Carlo Ljubek (r) und Ferdinand Hofer bei Dreharbeiten für den neuen München-"Tatort"
Florian Silbereisen steuert „Traumschiff“ nach Island — ein Gast sorgt für Wirbel
Mit Influencerin
In ihren weißen Uniformen stehen Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen), Dr. Jessica Delgado (Collien Fernandes) und Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) nebeneinander und blicken lachend nach vorne.