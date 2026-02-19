"Die Landarztpraxis"-Star Thorsten Hamer mit 43 Jahren verstorben

Der Schauspieler Thorsten Hamer ist im Alter von 43 Jahren verstorben. Auf Instagram teilte der Sender SAT.1 einen Beitrag, der dem Schauspieler gewidmet ist. "Wir trauern um Thorsten Hamer", heißt es dort. "Thorsten spielte über zwei Staffeln den liebenswerten Koch Matti in "Die Landarztpraxis" und starb viel zu früh. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe sanft, lieber Thorsten."

Auch Hamers Agentur meldet sich auf Instagram zu Wort. "Du wundervoller Mensch, begnadeter Schauspieler, hast dich viel zu früh, auf leisen Sohlen davongeschlichen", schreibt das Unternehmen. "Wir werden dich unendlich vermissen. (...) Unser tiefes Mitgefühl gilt Deiner Familie und Deinen Freunden. R.I.P. lieber Thorsten, am Ende des Regenbogens sehen wir uns wieder."

Thorsten Hamer spielte Matti Steininger in "Die Landarztpraxis" Einem Bericht des "Wochenspiegel" zufolge soll Hamer nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben sein. In einer Traueranzeige, die im "Solinger Tageblatt" veröffentlicht wurde, schreiben seine Familienangehörigen: "Der letzte Vorhang ist viel zu früh gefallen. (...) Wir tragen dich weiter in unserem Herzen und vermissen dich, bis wir uns wiedersehen".

Auf Instagram zeigen sich viele Fans von der Nachricht bestürzt. Hamer spielte seit der zweiten "Landarztpraxis"-Staffel die Rolle des Kochs Matti Steininger und ist in 151 Folgen zu sehen. Auch in "Notruf Hafenkante" oder "SOKO Wismar" war er bereits zu sehen. Seit 2022 gehörte er zum festen Ensemble der Mayener Burgfestspiele. Hamer war auch als Imitator des deutschen Komikers Heinz Erhardt bekannt.



