"Goodbye Deutschland"-Star Thommy Schmelz nach Koma erneut im Krankenhaus

Gesundheitssorgen

19.02.2026, 10.28 Uhr
von Gianluca Reucher
Thommy Schmelz, bekannt aus "Goodbye Deutschland", muss erneut im Krankenhaus behandelt werden. Seine Blutwerte sind besorgniserregend, und eine Magenspiegelung wurde bereits durchgeführt. Seine Frau Kathrin hält die Fans über soziale Medien auf dem Laufenden.
Goodbye Deutschland
"Goodbye Deutschland"-Star Thommy Schmelz hat erneut mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.  Fotoquelle: RTL+

Neue Sorgen um Thommy Schmelz: Der "Goodybe Deutschland"-Star befindet sich wieder im Krankenhaus, wie seine Frau Kathrin Mermi-Schmelz jetzt in den sozialen Medien bekannt gegeben hat. "Bad News! Thommy ist seit Montag wieder im Krankenhaus", schreibt sie in einer Instagram-Story.

Außerdem hat Kathrin Mermi-Schmelz ein Video auf Instagram veröffentlicht, zu dem sie mitteilt, dass die Blutwerte von Thommy Schmelz bei einem Kontrolltermin negativ aufgefallen waren. Er habe auch "ganz schwarzen Stuhlgang" gehabt. "Die Ärzte vermuten eine Blutung im Magen", nennt sie die ärztliche Einschätzung und sagt zum weiteren Vorgehen: "Eine Magenspiegelung wurde schon gemacht und morgen noch Ultraschall ... Danach sehen wir weiter".

In ihrem Video ist Thommy Schmelz im Krankenhaus zu sehen, der trotz seiner gesundheitlichen Probleme in die Kamera lächelt. Der bekannte Auswanderer scherzt: "Wir kuscheln jetzt wieder außer Haus."

Thommy Schmelz lag im vergangenen Jahr im Koma

Thommy Schmelz hat bereits seit längerem mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Im vergangenen Jahr traten nach einer Operation an der Lunge so schwere Komplikationen auf, dass er künstlich ins Koma versetzt und beatmet werden musste. Erst nach mehreren Monaten durfte er wieder nach Hause zurückkehren.

Thommy Schmelz und seine Familie sind bereits 2007 durch ihre Auftritte in der VOX-Auswanderer-Reality-Show "Goodbye Deutschland" bekannt geworden. Damals versuchte die Familie sich eine neue Existenz in Brasilien aufzubauen. Später ließen sie sich in Peguera auf Mallorca nieder. Im Oktober 2025 gab Thommy Schmelz bei "Goodbye Deutschland" sein TV-Comeback nach seinem Koma.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
