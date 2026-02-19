"NANO Doku: Was pusht unsere Energie?": Darum geht's in der 3sat-Doku

Sich gesund zu ernähren und um Fitness zu bemühen, hat heutzutage fast den Stellenwert einer Ersatzreligion eingenommen, wie auch die 3sat-Sendung "Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie?" bestätigt, die am Donnerstagabend erneut zu sehen ist. Der Beitrag beschäftigt sich allerdings mit einem Paradoxon, dass immer mehr Menschen in ihren Bemühungen um Selbstoptimierung frustriert.

Wie kann es sein, dass es manchen Zeitgenossen scheinbar mühelos gelingt, rank und schlank zu bleiben, während ihre Mitmenschen stets Gefahr laufen, zusätzliche Pfunde zuzulegen? Die Dokumentation zeigt überraschende Erkenntnisse aus der neuen Stoffwechselforschung.

Reine Kopfsache oder was? Ausschlaggebend für Gewichtszunahme – obwohl man brav Kalorien zählt, sich ausgewogen ernährt und sogar Sport treibt – kann eine Art Fehlsteuerung sein. Der Stoffwechsel kann durch Steuersignale aus dem Hirn aus der Balance geraten – unter anderem durch Hormone, mit weitreichenden Auswirkungen auf den Umgang mit Fett im Körper.

So lernt man in der Doku unter anderem die Forscherin Stephanie Kullmann vom Helmholtz-Institut an der Universität Tübingen kennen. Sie untersucht aktuell, wie Insulin als Taktgeber für den Stoffwechsel wirkt. Eine Erkenntnis: Übergewicht beginnt im Kopf.

Im Anschluss spricht die Moderatorin Alena Buyx im "NANO Talk" mit Gästen aus Medizin und Wissenschaft, darunter Alexander Meyer, Herzchirurg und Professor für KI und Datenwissenschaft an der Charité Universitätsmedizin Berlin, über die neue Zeit der Gesundheitsversorgung durch "Data Medicine" .

NANO Doku: Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie? – Do. 19.02. – 3sat: 20.15 Uhr

