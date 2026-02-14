Home News TV-News

"Der Rausch": Kritik zur oscargekrönten Komödie über Alkoholismus

"Der Rausch"

Der Rausch: Alkohol als Lebenskunst

14.02.2026, 06.45 Uhr
von Susanne Bald
Thomas Vinterbergs oscargekrönte Tragikomödie "Der Rausch" zeigt vier Männer, die versuchen, durch Alkohol mehr Freude in ihr Leben zu bringen.
Der Rausch
"What a Life": Mads Mikkelsen brilliert in "Der Rausch" als Lehrer in der Midlife-Krise, der durch ein Experiment Höhen und Tiefen erlebt und schließlich lernt, das Leben zu feiern, wie es ist.  Fotoquelle: ZDF/Degeto/Weltkino Filmverleih/Henrik Ohsten
Der Rausch
Mit etwas mehr Promille im Blut ist der Unterricht von Geschichtslehrer Martin (Mads Mikkelsen) plötzlich viel lockerer und anfassbarer als zuvor. Doch ist Alkohol die Lösung?  Fotoquelle: ZDF/Degeto/Weltkino Filmverleih/Henrik Ohsten
Der Rausch
Am Ende der oscargekrönten Tragikomödie von Thomas Vinterberg hat Lehrer Martin (Mads Mikkelsen) eine lehrreiche Reise hinter sich, die ihn das Leben mit anderen Augen sehen lässt.  Fotoquelle: ZDF/Degeto/Weltkino Filmverleih/Henrik Ohsten
Der Rausch
Der geschiedene Sportlehrer Tommy (Thomas Bo Larsen) ist zu Beginn des Films extrem desillusioniert. Mit steigendem Alkoholpegel zeigt er mehr Enthusiasmus für seine kleine Fußballmannschaft und kann ungeahnte Erfolge verbuchen.  Fotoquelle: ZDF/Degeto/Weltkino Filmverleih/Henrik Ohsten
Der Rausch
Zum 40. Geburtstag von Nikolaj (Magnus Millang, rechts) treffen sich die Lehrer-Freunde Martin (Mads Mikkelsen, zweiter von rechts), Tommy (Thomas Bo Larsen, links) und Peter (Lars Ranthe) mit dem Jubilar in einem Restaurant. Dort beschließen sie, ihr rauschhaftes Experiment zu starten.  Fotoquelle: ZDF/Degeto/Weltkino Filmverleih/Henrik Ohsten

Den Alkoholexzess zum Thema eines Films zu machen, der nicht als moralisierendes Trinkerdrama inszeniert ist, sondern als Tragikomödie, das kann man durchaus problematisch finden. Da der dänische Regisseur Thomas Vinterberg für "Der Rausch" (2020) verantwortlich zeichnet, relativiert sich dieser Eindruck jedoch schnell. Selbst in seinem nachhaltig verstörenden "Dogma 95"-Film "Das Fest" (1998) fand er noch Raum für Humor. Gerade das scheinbar Komische verdeutlicht bei ihm das Ausmaß der Tragik umso stärker. 3sat wiederholt "Der Rausch" am späten Samstagabend.

3sat
"Der Rausch"
Tragikomödie • 14.02.2026 • 23:15 Uhr

Alles beginnt mit einem Experiment befreundeter Lehrer in der Midlifekrise, die mit privaten und beruflichen Problemen kämpfen. In der Ehe von Martin (Mads Mikkelsen) ist die Luft raus, ebenso in seinem Job. Nicht viel besser geht es Tommy (Thomas Bo Larsen), Nikolaj (Magnus Millang) und Peter (Lars Ranthe). Bei einem Restaurantbesuch berichtet Nikolaj von der Theorie des norwegischen Psychiaters Finn Skårderud, nach welcher der Mensch mit einem konstanten Pegel von 0,5 Promille leistungsfähiger, lockerer und selbstsicherer sei. Kurz: Die Welt lasse sich angetrunken besser ertragen. Die Freunde beschließen, das Experiment zu wagen.

Oscargekrönte Entdeckungsreise

Die positive Wirkung scheint die Theorie zu belegen. Das Quartett hat wieder mehr Spaß, reißt seine Schüler mit. Erfolgserlebnisse und Glücksmomente lassen es mutiger werden. Aber auch übermütig. Man sieht die erwachsenen Männer hemmungslos saufen, lachen, tanzen und herumalbern. Um den von Vinterberg gewünschten Slapstick zu erreichen, mussten sich die Schauspieler "gelegentlich wirklich betrinken", Videos stockbetrunkener Russen dienten der Vorbereitung, verriet Mads Mikkelsen.

Derzeit beliebt:
>>Heute im TV: Scorsese stellte mit "Departed" die Gangsterfilm-Welt auf den Kopf
>>BBC adaptiert "Herr der Fliegen" als Serie: Plötzlich Chef auf einer einsamen Insel
>>Neue Kinohighlights am 25. Dezember: "Anaconda", "SpongeBob" und "Therapie für Wikinger"
>>Nicht nur Goldfinger: Diese Bond-Schurken sind legendär!

Doch auf den Glücksrausch folgt der Kater. Der Film hätte hier leicht zum moralischen Lehrstück werden können. Aber Vinterberg und sein Co-Autor Tobias Lindholm wollen weder belehren noch provozieren. Es gehe nicht einfach um Alkohol, so Vinterberg. Die Geschichte sei eine Entdeckungsreise und Studie über "die Kunst, zu leben und das Leben zu meistern". Auch das Älterwerden, Freundschaft, Männlichkeit und das Unkontrollierbare im Leben sind Themen des meisterhaften Films, der mit dem Oscar und zahlreichen weiteren Preisen ausgezeichnet wurde.

Star von "Der Rausch" ist zweifellos Mads Mikkelsen, der mehr Charisma im kleinen Finger zu besitzen scheint als alle amerikanischen Hollywoodstars zusammen. Allein wie er im Restaurant mit minimaler Mimik die Gebrochenheit Martins offenbart, ist an Brillanz schwer zu überbieten. Dem ausgebildeten Tänzer gehört auch die mitreißende, ekstatische Schlussszene des Films, eine Ode an das Leben, zur Musik der dänischen Band Scarlet Pleasure: "What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride ... f..ck what they are saying, what a life." – "Was für ein Leben, was für eine Nacht, was für ein wunderschönes Erlebnis ... sche..ß drauf, was sie sagen, was für ein Leben!"

"Der Rausch" – Sa. 14.02. – 3sat: 23.15 Uhr

Helene Fischer über das Leben mit zwei Kindern: "Ich lasse mir mehr Zeit"
Helene Fischer spricht erstmals offen darüber, wie sich ihr Alltag nach der Geburt ihres zweiten Kindes verändert hat und was das für ihre kommende Tour bedeutet.
Private Einblicke
Helene Fischer auf der Pressekonferenz zu ihrer kommenden Tour

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Aenne Burda: Der Weg zur Verlagsikone
"Aenne Burda – Die Wirtschaftswunderfrau"
"Aenne Burda - Die Wirtschaftswunderfrau" (1)
Ina Müller spricht über ihre Drogenerfahrung: "drauf gewesen"
Pikantes Geständnis
Ina Müller gibt Einblicke in ihre Drogenerfahrungen.
"Wiener Opernball 2026": Hollywood-Glamour in Österreich im TV
Glamouröse Opernnacht
Sharon Stone
Meryl Streep und Alec Baldwin: Ein Traumpaar im zweiten Frühling im Free-TV
Romantische Komplikationen
Array
Christoph Maria Herbst wird 60: So stark hat sich der Darsteller verändert
Vielseitiger Schauspieler
Christoph Maria Herbst
Nick Nolte wird 85: Von Hollywoods Wildem zum gefeierten Star
Hollywood-Veteran
Nick Nolte
Teaser-Premiere beim Super Bowl: Brad Pitt kehrt in oscarprämierter Rolle zurück
Cliff Booths Rückkehr
Brad Pitt als Cliff Booth
Semperopernball in Dresden: Tradition trifft Glanz
"Semperopernball 2026"
Semperopernball 2026
Im Free-TV: Dieser opulente TV-Film erzählt von einem der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte
Historisches TV-Drama
"Nacht über Berlin"
Senta Berger äußert sich nach schwerem Sturz: "Bin sehr gerührt"
Schauspielerische Rückkehr
Senta Berger
Jetzt geht auch Evelyn Burdecki aufs "Traumschiff" – ihre Rolle spricht Bände
Influencer an Bord
Das Traumschiff - Island
Die Geschichte von Christian Schmiedt: Ein Sportler, der Grenzen überwindet
"einfach Mensch: Christian Schmiedt: Paralympics 2026"
einfach Mensch: Christian Schmiedt: Paralympics 2026
Wenn die Fabrik schließt: Schock für die Region
"ZDF.reportage: Wenn die Fabrik schließt – Heimat ohne Jobs"
Wenn die Fabrik schließt - Heimat ohne Jobs
Alle Stühle neu gemischt: "The Voice Kids" startet mit neuen Coaches
"The Voice Kids"
The Voice Kids
Freundschaft: Ein ewiges Rätsel oder neurobiologisches Phänomen?
"Freundschaft – eine Superkraft?"
Freundschaft - eine Superkraft?
Die erste deutsche HBO-Serie und eine Bestseller-Verfilmung: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Hits
"Banksters"
"Das Irrste!" Hobby-Schatzsucher findet verlorenen Ehe-Ring von Hardy Krüger junior
Ehering-Wunder
Tag 15 im Dschungelcamp
„Bares für Rares“: Kurioser Dachbodenfund bringt 30-fache der Expertise
Ausgabe vom 13. Februar 2026
Moderator Horst Lichter.
"Wussten, ob sie es überlebt": Judith Rakers plädiert dafür, das Böllern einzuschränken
Aberglaube im Podcast
Judith Rakers
"Ältern" in der Krise: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Kino-Neustarts
Die Ältern
Mini-Quote für RTL: Stefan Raabs Show fällt auch auf neuem Sendeplatz durch
Quotentief
Stefan Raab
"Das muss aufhören!": Carsten Maschmeyer springt für Arbeitnehmer in die Bresche
Mitarbeiter wertschätzen
Carsten Maschmeyer
Evelyn Burdecki stürzt auf Wiener Opernball – und veräppelt sich selbst
Evelyns Roben-Drama
Evelyn Burdecki
Überraschender Post: Horst Lichter präsentiert "neuen Dienstausweis"
Promi-Feuerwehrmann
Horst Lichter
Trilogie mit vier Fäusten: Eines der besten Leinwand-Duos aller Zeiten kämpft im Free-TV
Rush Hour Trilogie
Rush Hour 2
"Das grenzt an Zensur": Jochen Breyer äußert brisanten IOC-Verdacht wegen ukrainischem Skeletoni
Disqualifikation
Jochen Breyer
Hinter den Kulissen: Michelles Leben war dramatischer als jede Show
Schlagerstar beendet Karriere
Michelle lächelt in die Kamera.
Errätst du Platz 1? Die reichsten Schlagerstars Deutschlands im Ranking
Das größte Vermögen
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Heimliche Treffen, große Gefühle: So fand Roland Kaiser sein Glück mit Silvia
Liebesleben des Schlagerstars
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Bahnvertreter schlägt im ARD-Moma Alarm: "Unsere Kollegen haben Angst in der Arbeit"
Sicherheitsdebatte
ARD-"Morgenmagazin"