"The Voice Kids": Der Staffelstart der Casting-Show mit neuen Coaches

Bei "The Voice Kids" sehenn sich die ganz jungen Talente nach der ganz großen Bühne. SAT.1 zeigt die 14. Staffel der Gesangsshow immer freitags, 20.15 Uhr. Los geht es traditionell mit den "Blind Auditions". In dieser Phase zählt allein die Stimme, denn die prominenten Coaches hören die Kinder, ohne sie zu sehen. Erst wenn sich ein Coach dafür entscheidet, zu buzzern, begegnet er dem Talent zum ersten Mal. Setzen mehrere Coaches auf das Talent, liegt es an dem jungen Sänger oder der jungen Sängerin, zu wählen, mit wem der musikalische Weg weitergeht.

The Voice Kids Musikshow • 14.02.2026 • 20:15 Uhr

In dieser Staffel machen sich fünf Coaches auf die Suche nach dem besten Nachwuchstalent. Kein Unbekannter ist Popsänger Álvaro Soler. Der spanisch-deutsche Musiker saß bereits viermal auf dem drehenden Stuhl. In der vergangenen Staffel legte er eine Pause ein. Neu bei "The Voice Kids" ist der irisch-US-amerikanische Sänger Michael Patrick Kelly. Bereits im Herbst 2018 sammelte er Juryerfahrung bei "The Voice of Germany", wo er in der achten Staffel als Coach agierte und mit seinem Kandidaten Samuel Rösch sogar den Sieg holte. Jetzt richtet er seinen Blick auf die jüngsten Talente. Erstmals auf dem roten Stuhl sitzt Sängerin Leony. Die 28-Jährige sammelte in der 20. Staffel der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" bei RTL Erfahrungen als Jurorin. Verstärkung kommt zudem von den Zwillingen Heiko und Roman Lochmann, die als Doppel-Coaches gemeinsam nach außergewöhnlichen Stimmen suchen.

"Du musst in Sekundenbruchteilen entscheiden" Heiko und Roman Lochmann, die unter dem Namen "HE/RO" Musik machen und bis 2019 vor allem unter dem Namen "Die Lochis" bekannt waren, verraten im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau, dass es für die Zwillinge nicht einfach gewesen sei, ihre Zwillingssprache – die vor allem aus Blicken besteht – bei den Blind Auditions einzusetzen. Roman fand dabei besonders den zeitlichen Druck der Show herausfordernd: "Du musst in Sekundenbruchteilen entscheiden: buzzern wir oder buzzern wir nicht?" Heiko betont im Gespräch, dass es für die beiden auch Vorteile habe, ein Team aus Zwillingen zu sein: "Wir haben zwei Perspektiven, zwei Blickwinkel. Zwar fühlen wir oft genau dasselbe, aber es ist ein Vorteil, auch mal unterschiedliche Empfindungen zu haben. Gerade bei den Blind Auditions ist es völlig in Ordnung, wenn die Meinung des einen überwiegt und der andere zurücksteckt. Man weiß nie, wofür es am Ende gut ist."

Die 26-jährigen Brüder wollen den jungen Talenten derweil eine wichtige Botschaft mit auf den Weg geben. Roman erklärt: "Was besonders wichtig ist, ist dieser Hunger – der Wille, sich weiterzuentwickeln und Lust auf die nächsten Schritte zu haben. Es geht darum, sich nicht sofort zufriedenzugeben, sondern neugierig zu bleiben."

Melissa Khalaj moderiert ohne Thore Schölermann Gewinner von "The Voice Kids 2025" wurde Neo aus dem Team von Wincent Weiss. Mit seiner Interpretation von "All By Myself" von Céline Dion berührte er Publikum und Coaches gleichermaßen.

Moderiert wird die Show in dieser Staffel allein von Melissa Khalaj. Thore Schölermann, der sie zuvor unterstützte, ist diesmal nicht mehr Teil des Moderatorenteams. In einer Instagram-Story gab er bereits im November letzten Jahres bekannt, dass er sich mehr Zeit für seine wachsende Familie nehmen wollte und für ihn ein neuer Lebensabschnitt beginnt.

