Home News TV-News

"The Voice Kids": Der Staffelstart der Casting-Show mit neuen Coaches

"The Voice Kids"

Alle Stühle neu gemischt: "The Voice Kids" startet mit neuen Coaches

14.02.2026, 06.10 Uhr
von Paula Oferath
Die 14. Staffel von "The Voice Kids" bringt frischen Wind mit den neuen Coaches Leony, den Lochmann-Brüdern und Michael Patrick Kelly. Die Show setzt erneut auf spannende Blind Auditions, um junge Talente zu fördern.
The Voice Kids
Von links: HE/RO, Leony, Michael Patrick Kelly und Alvaro Soler sind die Coaches der 14. Staffel "The Voice Kids".  Fotoquelle: Joyn / Christoph Köstlin
The Voice Kids
Die Sängerin Leony sitzt erstmals auf dem roten Stuhl.  Fotoquelle: Joyn / Christoph Köstlin
The Voice Kids
Der spanisch-deutsche Musiker Álvaro Soler war bereits viermal Teil des Coaching-Teams.  Fotoquelle: Joyn / Christoph Köstlin
Heiko und Roman Lochmann im Interview
Alles begann mit einem YouTube-Video. Heute sind Roman (links) und Heiko Lochmann erfolgreiche Sänger. Bis 2019 waren die Brüder vor allem unter dem Namen "Die Lochis" bekannt, seit 2021 machen sie als "HE/RO" gemeinsam Musik.  Fotoquelle: Joyn/Richard Hübner
The Voice Kids
Erstmals sucht Michael Patrick Kelly nach jungen Talenten. 2018 sammelte der Sänger bereits Juryerfahrung bei "The Voice of Germany".  Fotoquelle: Joyn / Christoph Köstlin
Heiko und Roman Lochmann im Interview
Roman Lochmann (links) spricht im Interview offen über die Blind Auditions: "Das ist schon brutal. Du musst in Sekundenbruchteilen entscheiden: buzzern wir oder buzzern wir nicht?" Gemeinsam mit seinem Bruder Heiko ist er Teil der neuen Staffel von "The Voice Kids".  Fotoquelle:  Joyn/Claudius Pflug
The Voice Kids
Von links: Alvaro Soler sucht gemeinsam mit HE/RO, Leony und Michael Patrick Kelly nach neuen, jungen Talenten.  Fotoquelle: Joyn / Richard Hübner

Bei "The Voice Kids" sehenn sich die ganz jungen Talente nach der ganz großen Bühne. SAT.1 zeigt die 14. Staffel der Gesangsshow immer freitags, 20.15 Uhr. Los geht es traditionell mit den "Blind Auditions". In dieser Phase zählt allein die Stimme, denn die prominenten Coaches hören die Kinder, ohne sie zu sehen. Erst wenn sich ein Coach dafür entscheidet, zu buzzern, begegnet er dem Talent zum ersten Mal. Setzen mehrere Coaches auf das Talent, liegt es an dem jungen Sänger oder der jungen Sängerin, zu wählen, mit wem der musikalische Weg weitergeht.

SAT.1
The Voice Kids
Musikshow • 14.02.2026 • 20:15 Uhr

In dieser Staffel machen sich fünf Coaches auf die Suche nach dem besten Nachwuchstalent. Kein Unbekannter ist Popsänger Álvaro Soler. Der spanisch-deutsche Musiker saß bereits viermal auf dem drehenden Stuhl. In der vergangenen Staffel legte er eine Pause ein. Neu bei "The Voice Kids" ist der irisch-US-amerikanische Sänger Michael Patrick Kelly. Bereits im Herbst 2018 sammelte er Juryerfahrung bei "The Voice of Germany", wo er in der achten Staffel als Coach agierte und mit seinem Kandidaten Samuel Rösch sogar den Sieg holte. Jetzt richtet er seinen Blick auf die jüngsten Talente. Erstmals auf dem roten Stuhl sitzt Sängerin Leony. Die 28-Jährige sammelte in der 20. Staffel der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" bei RTL Erfahrungen als Jurorin. Verstärkung kommt zudem von den Zwillingen Heiko und Roman Lochmann, die als Doppel-Coaches gemeinsam nach außergewöhnlichen Stimmen suchen.

"Du musst in Sekundenbruchteilen entscheiden"

Heiko und Roman Lochmann, die unter dem Namen "HE/RO" Musik machen und bis 2019 vor allem unter dem Namen "Die Lochis" bekannt waren, verraten im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau, dass es für die Zwillinge nicht einfach gewesen sei, ihre Zwillingssprache – die vor allem aus Blicken besteht – bei den Blind Auditions einzusetzen. Roman fand dabei besonders den zeitlichen Druck der Show herausfordernd: "Du musst in Sekundenbruchteilen entscheiden: buzzern wir oder buzzern wir nicht?" Heiko betont im Gespräch, dass es für die beiden auch Vorteile habe, ein Team aus Zwillingen zu sein: "Wir haben zwei Perspektiven, zwei Blickwinkel. Zwar fühlen wir oft genau dasselbe, aber es ist ein Vorteil, auch mal unterschiedliche Empfindungen zu haben. Gerade bei den Blind Auditions ist es völlig in Ordnung, wenn die Meinung des einen überwiegt und der andere zurücksteckt. Man weiß nie, wofür es am Ende gut ist."

Derzeit beliebt:
>>"Freundschaft – eine Superkraft?": Kritik zur ARTE-Doku
>> Die erste deutsche HBO-Serie und eine Bestseller-Verfilmung: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
>>"Kaum noch Hemmschwellen": Die Lochmann-Zwillinge klagen über Hass im Netz
>>Maite Kelly packt aus: Wie der Ruhm die „Kelly Familie" veränderte

Die 26-jährigen Brüder wollen den jungen Talenten derweil eine wichtige Botschaft mit auf den Weg geben. Roman erklärt: "Was besonders wichtig ist, ist dieser Hunger – der Wille, sich weiterzuentwickeln und Lust auf die nächsten Schritte zu haben. Es geht darum, sich nicht sofort zufriedenzugeben, sondern neugierig zu bleiben."

Melissa Khalaj moderiert ohne Thore Schölermann

Gewinner von "The Voice Kids 2025" wurde Neo aus dem Team von Wincent Weiss. Mit seiner Interpretation von "All By Myself" von Céline Dion berührte er Publikum und Coaches gleichermaßen.

Moderiert wird die Show in dieser Staffel allein von Melissa Khalaj. Thore Schölermann, der sie zuvor unterstützte, ist diesmal nicht mehr Teil des Moderatorenteams. In einer Instagram-Story gab er bereits im November letzten Jahres bekannt, dass er sich mehr Zeit für seine wachsende Familie nehmen wollte und für ihn ein neuer Lebensabschnitt beginnt.

The Voice Kids – Sa. 14.02. – SAT.1: 20.15 Uhr

"Kaum noch Hemmschwellen": Die Lochmann-Zwillinge klagen über Hass im Netz
In einem Interview verraten Heiko und Roman Lochmann, welche Worte sie heute ihrem jüngeren Ich mitgeben würden und warum sie die zunehmende Härte und Sichtbarkeit von Hass im Netz mit großer Sorge beobachten.
Erfahrungen und neue Aufgaben
Heiko und Roman Lochmann im Interview

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
The Voice Kids

Das könnte dich auch interessieren

Maximilian Arland: Das wurde aus dem Schlagersänger & Entertainer
Multitalent
Maximilian Arland
„Das große Promibacken“ 2026: Diese Promis sind in Staffel 10 dabei
Kandidaten, Jury und Sendetermine
Das große Promibacken
Doppelte Liebeskomödie: Die besten Til-Schweiger-Filme im Free-TV
Schweiger-Doppel
"Keinohrhasen"
"Hat mich völlig auflaufen lassen": "Frühstücksfernsehen"-Star spricht über prägendes Interview
Unvergessliche Begegnung
Daniel Boschmann
Zwischen diesen Kandidaten knallt es bei "Promis unter Palmen" schon nach wenigen Minuten
Drama und Konflikte
"Promis unter Palmen"
Lachen mit dem Wuschelkopf
"Atze Schröder Live Programm 'Echte Gefühle'"
Atze Schröder Live Programm "Echte Gefühle"
Eric Stehfest spricht über Franziska Temme: "Ich bin endlich wieder glücklich!"
Neue Verbindung
Edith Stehfest und Franziska Temme
Kommt „The Biggest Loser“ zurück – oder ersetzt „The Boot Villa“ die Show?
Neues Abnehm-Show
Bavarian Sport Award 2019
Herz, Humor und Abschied: Til Schweigers bewegender Film im Free-TV
"Das Beste kommt noch!"
"Das Beste kommt noch!"
"Die drei ??? – Erbe des Drachen" feiert Free-TV-Premiere auf SAT.1
"Die drei ??? – Erbe des Drachen"
"Die drei ??? - Erbe des Drachen"
"Das Irrste!" Hobby-Schatzsucher findet verlorenen Ehe-Ring von Hardy Krüger junior
Ehering-Wunder
Tag 15 im Dschungelcamp
„Bares für Rares“: Kurioser Dachbodenfund bringt 30-fache der Expertise
Ausgabe vom 13. Februar 2026
Moderator Horst Lichter.
"Wussten, ob sie es überlebt": Judith Rakers plädiert dafür, das Böllern einzuschränken
Aberglaube im Podcast
Judith Rakers
"Ältern" in der Krise: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Kino-Neustarts
Die Ältern
Mini-Quote für RTL: Stefan Raabs Show fällt auch auf neuem Sendeplatz durch
Quotentief
Stefan Raab
"Das muss aufhören!": Carsten Maschmeyer springt für Arbeitnehmer in die Bresche
Mitarbeiter wertschätzen
Carsten Maschmeyer
Evelyn Burdecki stürzt auf Wiener Opernball – und veräppelt sich selbst
Evelyns Roben-Drama
Evelyn Burdecki
Überraschender Post: Horst Lichter präsentiert "neuen Dienstausweis"
Promi-Feuerwehrmann
Horst Lichter
Trilogie mit vier Fäusten: Eines der besten Leinwand-Duos aller Zeiten kämpft im Free-TV
Rush Hour Trilogie
Rush Hour 2
"Das grenzt an Zensur": Jochen Breyer äußert brisanten IOC-Verdacht wegen ukrainischem Skeletoni
Disqualifikation
Jochen Breyer
Hinter den Kulissen: Michelles Leben war dramatischer als jede Show
Schlagerstar beendet Karriere
Michelle lächelt in die Kamera.
Errätst du Platz 1? Die reichsten Schlagerstars Deutschlands im Ranking
Das größte Vermögen
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Heimliche Treffen, große Gefühle: So fand Roland Kaiser sein Glück mit Silvia
Liebesleben des Schlagerstars
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Bahnvertreter schlägt im ARD-Moma Alarm: "Unsere Kollegen haben Angst in der Arbeit"
Sicherheitsdebatte
ARD-"Morgenmagazin"
Tränen und Flucht ins Hotel: Sharon Stone sorgt auf Wiener Opernball für Wirbel
Emotionale Momente
Sharon Stone
Wie der Papa: Darum gingen Angelo Kellys Kinder nicht zur Schule
Familie Kellys Bildung
Angelo Kelly
Aenne Burda: Der Weg zur Verlagsikone
"Aenne Burda – Die Wirtschaftswunderfrau"
"Aenne Burda - Die Wirtschaftswunderfrau" (1)
Helau! Andreas Schmitt lädt wieder zur "Mutter aller Fernsehsitzungen" ein
"Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht"
Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht
Das machen die "Tribute von Panem"-Stars heute
Panem-Stars heute
Das machen Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson und Co. heute
Morden Frauen anders als Männer?
"Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime"
Weiblich. Tödlich.