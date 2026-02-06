Home News TV-News

"Atze Schröder Live Programm 'Echte Gefühle'": Die Show auf Sat.1

"Atze Schröder Live Programm 'Echte Gefühle'"

Lachen mit dem Wuschelkopf

06.02.2026, 06.30 Uhr
von Rupert Sommer
In "Echte Gefühle" präsentiert Atze Schröder auf SAT.1 ein zeitloses Live-Programm, das sich humorvoll mit den großen Fragen zwischenmenschlicher Nähe auseinandersetzt.
Atze Schröder Live Programm "Echte Gefühle"
Mit offenen Armen geht Atze Schröder auf seine Fans zu.  Fotoquelle: SAT.1 / BRAINPOOL / Steffen Z. Wolff
Atze Schröder Live Programm "Echte Gefühle"
Das Live-Programm wurde bereits 2024 aufgezeichnet.  Fotoquelle: SAT.1 / BRAINPOOL / Steffen Z. Wolff
Atze Schröder Live Programm "Echte Gefühle"
Immer ein offenes Ohr für die Befindlichkeiten des Publikums: Entertainment steck Atze Schröder im Blut.  Fotoquelle: SAT.1 / BRAINPOOL / Steffen Z. Wolff
Atze Schröder Live Programm "Echte Gefühle"
Immer wieder wurde versucht, die Kunstfigur mit der Wuschelhaarperücke und der Fliegebrille zu "enttarnen". In diesem Punkt versteht Atze Schröder keinen Spaß.  Fotoquelle: SAT.1 / BRAINPOOL / Steffen Z. Wolff

Ohne Scheuklappen, ohne Tabus: SAT.1 zeigt ein noch immer aktuelles Bühnenprogramm von Atze Schröder. In "Echte Gefühle" präsentiert sich der Comedian mit der Pornobrille und der Wuschelhaar-Perücke in gewohnt direkter Form. Und das in einer aufgezeichneten Live-Aufführung pointiert und mit einem klaren Blick auf die emotionalen Baustellen des Alltags.

SAT.1
Atze Schröder Live Programm "Echte Gefühle"
Show • 06.02.2026 • 20:15 Uhr

In seinem 2024 entstandenen Programm widmet sich Atze Schröder den großen Fragen zwischenmenschlicher Nähe: Was bedeutet wahre Liebe? Was macht echte Freundschaft aus? Und warum fällt es vielen so schwer, ehrlich zu lachen – nicht über andere, sondern über sich selbst und über das Leben an sich? Der selbsternannte "Beichtvater der Emotionen" nimmt sein Publikum mit auf eine Reise durch Gefühle, die gern verdrängt, aber nie wirklich losgelassen werden.

Humorlos nur dann, wenn es um die eigene Person geht

Dabei bleibt Schröder seinem Markenzeichen treu: Schonungslos, aber nie herzlos, verbindet er persönliche Beobachtungen mit gesellschaftlichen Trends. Von Tagespolitik hält er sich fern. Im Zentrum steht die These, dass Gefühle sich nicht einfach abschalten lassen. Wer sie ignoriert, wird früher oder später von ihnen eingeholt. Humor wird dabei zur Strategie, Wahrhaftigkeit erträglich zu machen. "Echte Gefühle" lädt dazu ein, Emotionen zuzulassen und über sie zu lachen.

Hinter der Comedy-Kunstfigur, die zunächst vor allem in der RTL-Welt bekannt wurde – etwa durch die Sendung "Alles Atze", die von 1999 bis 2006 lief, steckt ein Künstler, der immer wieder strikt darum bemüht ist, seine Identität im sogenannten "echten Leben" verborgen zu halten.

Atze Schröder Live Programm "Echte Gefühle" – Fr. 06.02. – SAT.1: 20.15 Uhr

