Eva Benetatou spricht Klartext nach Dschungelcamp-Aus

"Hat mich schockiert"

05.02.2026, 14.51 Uhr
von Gianluca Reucher
Eva Benetatou verlässt das Dschungelcamp mit gemischten Gefühlen und klärt in einem Interview über Missverständnisse und Gerüchte auf.
Dschungelcamp
Eva Benetatou wehrte sich nach ihrem Dschungelcamp-Aus gegen die Vorwürfe.  Fotoquelle: RTL

Am 13. Tag des Dschungelcamps war Schluss: Eva Benetatou erhielt zu wenige Stimmen und musste als fünfter Promi die australische Wildnis verlassen. Nach ihrem Exit sprach der Reality-TV-Star in einem RTL-Pressecall über das Aus und die Zeit im Camp. Dabei wehrte sich die 33-Jährige vehement gegen aufgekommene Gerüchte.

Sie habe das Dschungelcamp mit einem "lachenden und einem weinenden Auge" verlassen, erzählte Eva Benetatou laut "Watson" kurz nach ihrem Exit. Sie wäre zwar gerne noch weitergekommen, verspüre dafür aber jetzt den Druck nicht mehr, den das Kult-Format mit sich bringe. Der Grund für ihr Ausscheiden? Ihrer Meinung nach "bestimmte Missverständnisse", die im Raum standen.

"Nicht das Gefühl gehabt, dass ich eine faire Chance hatte"

So wehrte sich Eva Benetatou entschieden gegen die Vorwürfe, sie habe mit Gil Ofarim und Patrick Romer im Camp geflirtet. Besonders brisant: Eva wurde in der RTL-Show immer wieder von Samira Yavuz damit konfrontiert, dass sie eine Affäre mit ihrem Mann Serken hatte. Auch Gil Ofarim und Patrick Romer sind vergeben.

Eva Benetatou stellte klar: "Ich habe weder bei Gil noch bei Patrick jemals eine Flirt-Intention gehabt. Ganz im Gegenteil: Für mich war das rein freundschaftlich, vor allem auch mit Patrick. Er war eine Bezugsperson von mir." Und weiter: "Diese Unterstellung, die im Raum stand, hat mich sehr schockiert."

Unfall-Schock im Dschungel: Gil Ofarim muss nach Sturz sofort in Klinik
Mitten in der Prüfung stürzt der Sänger plötzlich schwer. Sanitäter eilen herbei, die Show wird unterbrochen – wie schlimm ist es wirklich?
Dschungelcamp-Drama
Tag 12 im Dschungelcamp

Bei Gil Ofarim habe sich Eva ein eigenes Bild vom Musiker nach dessen Hotel-Skandal machen wollen, wie sie erklärte. Zudem möge sie es nicht, wenn eine Person in einer Gruppe ausgeschlossen werde.

In Bezug auf Samira Yavuz sagte Eva Benetatou: "Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich eine faire Chance hatte, weil ich direkt mit einem Vorurteil von Samira konfrontiert wurde." Das sei bei Ariel ähnlich gewesen. Mit allen anderen hätte sie sich gut verstanden. Eva resümierte nach dem Ende ihrer Dschungelcamp-Zeit: "Es war befreiend, gewisse Dinge aus der Welt zu schaffen."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
