"Flummis und Hundemasken": Moderator Jan Köppen spricht über skurrile Sammel-Leidenschaft

03.02.2026, 10.52 Uhr
Aktuell verweilt Moderator Jan Köppen im australischen Dschungel, wo er gemeinsam mit Sonja Zietlow durch das Dschungelcamp führt. Vor seiner Reise nach Down Under stattete er Barbara Schöneberger einen Besuch in ihrem Podcast ab und sprach dort über die RTL-Show und ein ungewöhnliches Hobby.
Jan Köppen
Moderator Jan Köppen war kürzlich im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger zu Gast.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Andreas Rentz

Seit 2023 moderiert Jan Köppen (42) an der Seite von Sonja Zietlow (57) das RTL-Dschungelcamp. Aktuell ist er seit etwa einer Woche erneut im australischen Dschungel unterwegs – zum mittlerweile vierten Mal. Kurz vor seiner Abreise war er im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger zu Gast und sprach dort über das Dschungelcamp, "Ninja Warrior" und eine ungewöhnliche Sammel-Leidenschaft.

Dass der heute 42-Jährige einmal für "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" als Moderator vor der Kamera stehen würde, das hätte er früher selbst nie gedacht. Als die erste Staffel erschien, habe Köppen gerade erst sein Abitur hinter sich gebracht. Er erinnert sich im Gespräch mit Schöneberger, dass das damals neue Format bei seiner Premiere einiges an Kritik einstecken musste – und auch er selbst habe sich damals gefragt: "Was ist das denn jetzt bitte?" Köppen gesteht: "Hättest du mich damals gefragt und gesagt 'Du machst das mal', hätte ich gesagt 'Auf gar keinen Fall!'"

Mittlerweile weiß er es besser: Seit nun schon drei Jahren ist er Teil von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" und trifft dabei jährlich das gleiche Team in Australien an. "Das ist wirklich eine riesige Family, in der ich auch sehr schnell aufgenommen worden bin", so verrät Köppen.

Jan Köppen gesteht: "Ich kaufe sehr viel Quatsch"

Eine weitere Show, der Köppen schon seit Jahren treu ist, ist "Ninja Warrior Germany". Dort kommentierte er zuletzt gemeinsam mit Frank "Buschi" Buschmann, der die Show Ende 2025 verließ. Das Duo verfolgte jedoch nicht nur die Leistung der Kandidaten und Kandidatinnen, Köppen überraschte seinen Kollegen während der Sendung auch immer wieder mit skurrilen Gadgets und Spielsachen. In einer Sendung holte er so etwa ein Xylofon hervor, in einer anderen eine Hundemaske oder ein Mini-Spielzeug-Schwert.

Im Podcast von Schöneberger verrät er nun: Er kauft "das Zeug" tatsächlich privat ein. "Ich bin ein 'Übersprungshandlung-Einkäufer'", so gesteht der 42-Jährige und fügt hinzu: "Ich kaufe sehr viel Quatsch." Dies sei schließlich "auch mein Beruf in Teilen, bei 'Ninja Warrior'".

Dass er bei seinen Aufenthalten in Australien dann auch noch auf neue Einkaufsmöglichkeiten zurückgreifen kann, die es in Deutschland nicht gibt, verstärke seinen "Kauf-Impuls". "Ich geh nicht an den Strand, ich geh ins Einkaufszentrum", erklärt der Moderator. So habe er sich vergangenes Jahr in Australien eine Leinwand und Pinsel gekauft, dann jedoch realisiert: "Das Zeug muss ich ja da lassen, das kann ich ja nicht mitnehmen."

Und auch zu Hause in Deutschland hat seine Sammel-Leidenschaft Spuren hinterlassen. So berichtet Köppen, sich für seinen Keller zwei Lastenregale sowie ein Kistensystem gekauft zu haben. Insgesamt 24 Kisten stapeln sich dort nach Angaben des Moderators und "acht Kisten sind gefüllt mit 'Ninja Warrior'-Quatsch-Kram, den ich über die Jahre angesammelt habe."

Köppen: "Da gibts eine Kiste, da liegen Flummis drin, irgendwelche Hundemasken, aufblasbare Kostüme." Nutzen tue er die Gegenstände in der Regel jedoch nur einmal im Jahr, wenn die Show läuft. Ansonsten bewahre er den Krimskrams – gemeinsam mit anderen Dingen – gut sortiert im Keller auf. Köppen betont: "Ich liebe eine gewisse Ordnung, in deren Basis Unordnung herrschen darf."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
