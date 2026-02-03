Home News Star-News

"Isch komm da her": So entstand die schicksalhafte Liebe zwischen Helene Fischer und Thomas Seitel

Unerwartetes Liebesglück

"Isch komm da her": So entstand die schicksalhafte Liebe zwischen Helene Fischer und Thomas Seitel

03.02.2026, 10.32 Uhr
von Annika Schmidt
Helene Fischer und Thomas Seitel sind mittlerweile unzertrennlich. Doch wie entstand eigentlich die Liebe zwischen dem Artisten und der Sängerin? Ein Satz spielte dabei eine erhebliche Rolle.
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Helene Fischer und ihr Ehemann Thomas Seitel bei einem Kunststück in ihrer Show.  Fotoquelle: picture alliance / dpa | Rolf Vennenbernd

Zehn Jahre lang galten Helene Fischer und Florian Silbereisen als das Paradepaar der Schlagerszene. Als sie 2018 überraschend ihre Trennung bekannt gaben, war das für viele Fans ein Schock. Nur wenig später trat Thomas Seitel in Helenes Leben – und nichts sollte mehr so sein wie zuvor.
Zufall? Oder doch eine kleine Fügung des Schicksals? Denn eigentlich war ihr Kennenlernen ganz anders geplant. Der Tänzer erzählte inzwischen offen, wie er und Helene Fischer tatsächlich aufeinandertrafen – und wie aus diesem ersten, unscheinbaren Moment schließlich eine große Liebe wurde.

Hinter den Kulissen begann Helene Fischers Liebesgeschichte

Für Helene Fischer brachte ihre Schlagerkarriere nicht nur beruflichen Erfolg, sondern auch privates Glück. Als sie 2018 auf große Tour ging, ahnte die Sängerin noch nicht, wie sehr diese Shows ihr Leben verändern würden. Für die Konzertreihe engagierte sie mehrere Tänzerinnen und Tänzer – Thomas Seitel sollte ursprünglich gar nicht dabei sein.
Doch dann kam es völlig anders. Im Gespräch mit dem Zeit-Magazin erklärte Seitel: „Eigentlich sollten die Atherton Twins für Helenes Tournee gebucht werden.“ Die beiden Artisten konnten jedoch nicht teilnehmen. Obwohl sie Thomas Seitel nur aus dem Internet kannten, empfahlen die Zwillinge ihn als Ersatz.
So bekam Seitel die Chance, bei Helenes Shows mitzuwirken – und lernte die Sängerin hinter den Kulissen kennen. Ein Engagement, das schließlich den Anfang ihrer gemeinsamen Geschichte markierte.

Ein Satz mit Wirkung: Der Moment, der alles veränderte

Es gab einen ganz bestimmten Moment, der wohl alles zwischen ihnen veränderte. Thomas Seitel erinnert sich lebhaft daran: „Ich werde nie den Moment vergessen, als Helene auf der Tour das erste Mal hessisch geschwatzt hat. Ich guckte sie an: ‘Sag das noch mal.’ Dann hat sie den Satz wiederholt, und ich habe gesagt: ‘Woher kannst du denn Hessisch babbeln?’“
Ihre Antwort – „’Isch komm da her‘“ – traf ihn mitten ins Herz. „Da ist mir das Herz aufgegangen“, beschreibt der Tänzer diesen schicksalhaften Augenblick. Von da an war Thomas Seitel klar, dass Helene Fischer die Frau ist, mit der er sein Leben verbringen möchte. „Gefühle kann man nicht steuern, höchstens unterdrücken, zumindest eine Zeit lang, aber dann überrollen sie dich umso heftiger.“

Derzeit beliebt:
>>„Bares für Rares“: Picasso im Gepäck – Händler können’s kaum glauben
>>2. Staffel: So geht es mit der ARD-Erfolgsserie „Oderbruch“ weiter
>>Seltene Aufnahmen: Mareile Höppner teilt gemeinsame Urlaubsfotos mit ihrem Partner
>>Helene Fischer: Das Geheimnis hinter ihrem Erfolg

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.



Helene Fischer und Thomas Seitel: Ihr Leben abseits der Bühne

Helene Fischer und Thomas Seitel leben mit ihrer Tochter am bayerischen Ammersee. Auch das Verhältnis zwischen Seitel und Florian Silbereisen scheint gut zu sein – trotz der besonderen Konstellation, in der er inzwischen selbst im Fokus der Öffentlichkeit steht. Seit Beginn der Beziehung begleitet den Luftakrobaten ein deutlich größeres Medieninteresse.

Wird Hans Sigl der neue „Traumschiff“-Kapitän? Die Antwort des "Bergdoktor"
Hans Sigl, bekannt als "Bergdoktor", zieht die Tiroler Alpen der Südsee vor und lehnt Angebote für das ZDF-"Traumschiff" ab. So begründet er seine Entscheidung.
Aplen-Panorama statt traumhafte Südsee
Hans Sigl auf der Bühne & Florian Silbereisen im Kapitänskostüm. Fotomontage.

Seitel beschreibt sein Leben heute mit klaren Worten: „Ich habe mich in eine wunderschöne, sehr erfolgreiche Frau verliebt und sie sich in mich. Und: Ich habe mich mit allen Konsequenzen für diese Frau entschieden.“


Auch nach ihrer Trennung ist das Verhältnis von Helene Fischer und Florian Silbereisen innig. (Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt)

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

Barbara Wussow spricht über „Traumschiff“-Kollegen Florian Silbereisen
Star-Charisma
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
"Wie läuft’s mit Florian?": Schöneberger stellt Beatrice Egli die heikle Frage
Im Gespräch
Beatrice Egli und Florian Silbereisen
Nach Krisen: Sophia Thomalla und Alexander Zverev wirken stärker denn je
Gefestigtes Paar
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.
Zehn Jahre nach David Bowies Tod: Warum „Heroes“ sein Vermächtnis neu erzählt
Bowie-Hommage
Heroes
Bill Kaulitz spricht offen über sein Liebesleben im Podcast „Kaulitz Hills“
Die Suche nach der großen Liebe
Tom und Bill Kaulitz
Von Helene Fischer bis Roland Kaiser: Das sind die erfolgreichsten Schlagerstars!
Schlagerstars
Helene Fischer in einem roten Outfit auf der Bühne.
Gil Ofarim: sein Zuhause, skurrille Fanerlebnisse und ein peinicher Vorfall
Private Einblicke
"Dschungelcamp"-Teilnehmer Gil Ofarim gibt einen spannenden Einblick in sein Privatleben.
Das ist der berühmte Ex-Mann von Andrea Berg
Andrea Bergs Ehen
Andrea Berg und Olaf Henning
Fest im Sattel mit den "Feste"-Shows: Florian Silbereisen verlängert auch bei der ARD
ARD-Vertragsverlängerung
Florian Silbereisen
Wo der "Bergdoktor" abschaltet: So wohnt Hans Sigl privat
Wie lebt er?
Hans Sigl lächelt.
Frisch verliebt? Marie Nasemann überrascht Fans mit Knutsch-Foto aus dem Urlaub
Urlaubsflirt
Marie Nasemann
40 Jahre Pixar: So wurde eine Lampe zum Maskottchen des Animationsstudios
Lampen-Maskottchen
Pixar
Dschungelcamp-Begleitung Claudia Obert über Eva Benetatou: „Sie hält sich an gar nix“
Streit im Dschungel
Eva Benetatou und Claudia Obert am Flughafen.
Schockierende Expertise bei „Bares für Rares“: „Leck mich am Arsch“
Große Überraschung
Hörst Lichter beim "Bares für Rares"-Set.
Christoph Maria Herbst über Zärtlichkeit und Eifersucht in der Ehe
"Extrawurst"
Christoph Maria Herbst trägt eine Brille und eine rote Mütze.
Keine „Let’s-Dance“-Rückkehr für Christina Hänni: Was steckt dahinter?
Nicht dabei
Profitänzerin Christina Hänni und Profitänzer Sergiu Maruster bei der Lets Dance Profi-Challenge 2025
„Let’s-Dance“-Absage: Isabel Edvardsson verrät den Grund
Sie lehnte ab
Isabel Edvardsson (Jury) zeigt die volle Punktzahl an und hält ein Schild mit der Punktzahl 10 hoch.
Überraschungshit: "Melania"-Kinofilm startet stark
Erfolg
Melania Trump
"UdSSR – Das Rote Imperium (1/3)": In drei Teilen durch die Geschichte der Sowjetunion
Sowjetische Geschichte
UdSSR - Das Rote Imperium (1/3)
"Petra Kelly – Act Now!": Alle Infos zum ARD-Biopic über Friedensikone
Aktivistin
"Petra Kelly - Act Now!"
"Allmen und das Geheimnis des Koi": Kritik zum ARD-Krimi mit Heino Ferch
Kunstdetektiv
"Allmen und das Geheimnis des Koi"
"Flummis und Hundemasken": Moderator Jan Köppen spricht über skurrile Sammel-Leidenschaft
Moderator und Sammler
Jan Köppen
"Frühling"-Hauptfigur taucht in neuer Folge nicht mehr auf – das ist der Grund
Geheimnisse in Staffel 15
Frühling
Zeit statt Luxusgüter: Frauke Ludowig spricht über das Geheimnis ihrer Zufriedenheit
Erfolgsformel
Frauke Ludowig auf dem roten Teppich.
Oliver Pocher verrät den wahren Grund für das Podcast-Aus mit Sandy Meyer-Wölden
Podcast-Ende
Oliver Pocher spricht in ein Mikrofon.
Dr. Bob im Dschungelcamp: Diese Prüfung würde sogar er aussetzen
Alter Hase packt aus
Dr. Bob im Overall
Wolfgang Petry überrascht seine Fans mit neuem Song – auf Kölsch
Schlager mal anders
Wolfgang Petry auf der Bühne
Sophia Thomalla und ihre Ex-Partner: Ein Liebesmuster fällt sofort auf
Prominente Beziehungen
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.
"Blondierpulver hat sich durchgefressen": Ariel äußert im Dschungel wilde Theorie
Teilnehmer sind fassungslos
IBES Tag 9
Til Schweigers Kinder heute: So überraschend haben sie sich verändert
Schweiger-Nachwuchs
Lilli Schweiger