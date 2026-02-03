Home News Film-News

"Petra Kelly – Act Now!": Alle Infos zum ARD-Biopic über Friedensikone

Aktivistin

"Petra Kelly – Act Now!": Alle Infos zum ARD-Biopic über Friedensikone

03.02.2026, 06.15 Uhr
von Hans Czerny
Ab und zu taucht sie in Fernsehbildern von damals wieder auf – nicht zuletzt im Schatten ihrer, wie manche es sagen, Wiedergeburt, der "Fridays for Future"-Aktivistin Luisa Neubauer. Das nun wiederholte sehenswerte Biopic "Petra Kelly – Act Now!" zeigt jedoch, wie einmalig Petra Kelly war.
"Petra Kelly - Act Now!"
Sie konnte Massen begeistern: Petra Kelly spricht auf einer Demo gegen Nachrüstung.  Fotoquelle:  rbb/WDR/Bildersturm Filmproduktion
Petra Kelly - Act Now!
Petra Kelly spricht bei einer Anti-Atomkraft-Demonstration in Irland (1978).   Fotoquelle: ARTE / Archiv Grünes Gedächtnis der Heinrich-Böll-Stiftung

Nach mehreren Spiel- und Dokumentarfilmen das Leben der Friedens- und Ökoaktivistin Petra Kelly (1947-1992) noch einmal neu zu erzählen, war sicher mutig. Längst haben sich fortschrittsgläubiger Idealismus und Parteipolitik voneinander getrennt. Umso wichtiger, sich an Petra Kelly zu erinnern, deren Vermächtnis von ihrem Tod überschattet wurde, als sie ihr Lebensgefährte, der Ex-General Gert Bastian erschoss und sich dann selbst das Leben nahm. Doch da war die zeitlebens von rechts angefeindete Pazifistin, die Klima- und Menschenrechtsaktivistin, schon ein verglühender Stern. Der Film "Petra Kelly – Act Now!" von Doris Metz, zusammengefügt aus intensivem Archivmaterial und Aussagen früherer Freunde und ganz ohne zusätzlichen Kommentar, lässt diesen Stern noch einmal leuchten. Eine Frage bleibt: Was wäre, wenn? Wie würde sich Petra Kelly heute verhalten? Das Erste zeigt den Film rund zwei Monate nach der Erstausstrahlung bei ARTE zu vorgerückter Stunde.

ARD
Petra Kelly – Act Now!
Doku • 03.02.2026 • 22:50 Uhr

Gewaltfreier Widerstand trotz Morddrohungen

Geprägt von den Vietnam-Demos und der Menschenrechtsbewegung in den USA, wohin sie mit Mutter und ihrem Stiefvater, einem US-Offizier, mit zwölf Jahren gekommen war, arbeitete Petra Kelly nach ihrer Rückkehr im Europäischen Parlament, gründete später die Grünen als Antiparteien-Bewegung mit, sprach vor den Vereinten Nationen und trat im Central Park mit Joan Baez und Bob Dylan auf. Schon in den 80er-Jahren erkannte die Politikerin, die bei Reden die Massen begeistern konnte: "Die Zeit läuft uns davon und nichts geschieht."

Der Film zeigt, wie männlicher Chauvinismus an ihren Kräften zehrte. Sie predigte den Frieden und war Psychoterror und Morddrohungen ausgesetzt, wurde von männlichen Kollegen für "verrückt" oder "hysterisch" erklärt. Die "Kneipen- und Saufabende" ihrer männlichen Polkritikerkollegen, deren Winkelzüge, hielt sie nicht aus. Ihr Ideal blieb der gewaltfreie Widerstand, der zivile Ungehorsam. Das machte sie zu einer Ikone im Kampf gegen die Unvernunft.

Petra Kelly – Act Now! – Di. 03.02. – ARD: 22.50 Uhr



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

