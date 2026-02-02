Til Schweigers Kinder heute: So überraschend haben sie sich verändert

Sie wuchsen vor laufender Kamera auf – und plötzlich sind sie erwachsen: Schon als Kinder standen Emma, Luna, Lilli und Valentin Schweiger mit Vater Til Schweiger für große Kinohits vor dem Set. Doch die Zeiten von "Keinohrhasen" und "Die Pfotenbande" sind lange vorbei. Heute gehen die vier Geschwister ganz eigene Wege – manche im Rampenlicht, andere bewusst fern davon.

Emma Schweigers Karriere: Immer wieder an Papas Seite Sie ist die jüngste und war auch die erste, die in die Fußstapfen ihres Vaters trat: Emma Schweiger hatte bereits mit drei Jahren einen Statistenauftritt in "Barfuss" (2005), bevor sie ihr "richtiges" Schauspieldebüt in "Keinohrhasen" gab. 2011 dann der vorläufige Höhepunkt: In "Kokowääh" spielte sie, erneut an der Seite von Til Schweiger, dessen Filmtochter Magdalena.

In der Fortsetzung "Kokowääh 2" (2013) spielte sie Rolle der Tochter erneut, ohnehin sind die beiden ein (fast) unzertrennliches Paar: Mit ganz wenigen Ausnahmen (zum Beispiel der Fernsehfilm "Und weg bist du") stand sie nur vor der Kamera, wenn Til Schweiger als Autor, Drehbuchschreiber und/oder Regisseur beteiligt war.

Wobei: So ganz stimmt das nicht. Im Rahmen des VOX-TV-Formats "6 Mütter", das Dana Schweiger begleitete, war auch Emma zu sehen. Mutter und Tochter zogen nach der Scheidung der Eltern nach Malibu, auch um dort ein "normales Leben" zu führen, wie Dana erklärte: "Wir sind keine Schweiger. Wir sind ganz normale Leute, keiner kennt uns."

Den Sprung ins nahegelegene Hollywood schaffte sie zwar nicht, aber immerhin den Schritt zur ernstzunehmenden Schauspielerin: Nachdem Emma Schweiger 2016/17 in zwei "Conni"-Filmen, die nach der erfolgreichen Kinderbuch-Vorlage entstanden, in einer Hauptrolle zu sehen war, wurden die Rollen erwachsener: 2021 war sie im Drama "Die Rettung der uns bekannten Welt" einmal mehr in einem Film ihres Vaters zu sehen. Auch im vielfach auf Festivals mit Preisen ausgezeichneten Familiendrama "Die wahre Schönheit" (2021) spielte sie eine Hauptrolle.

Im Dezember 2023 kam "Das Beste kommt noch!" (Free-TV-Premiere am 2. Februar, 20.15 Uhr, SAT.1) – von und mit Til Schweiger. Auch hier war Emma Schweiger wieder mit dabei. Allerdings verkörperte sie diesmal nicht etwa die Tochter von Til Schweigers' Figur Felix, sondern die von Felix' bestem Freund Arthur. Neben Emma ergatterte auch Luna Schweiger eine kleinere Rolle in der Tragikomödie.



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Luna Schweiger: Zwischen Filmset und Reitturnieren Nachdem auch sie in "Keinohrhasen" einen kleinen Auftritt hatte, durfte Luna Schweiger in "Phantomschmerz" (2009) im Alter von zwölf Jahren ihre erste Hauptrolle spielen. Natürlich unter den wachsamen Augen von Papa Til, der die Hauptrolle im Drama innehatte.

Nach den gemeinsamen Filmen "Zweiohrküken" und "Kokowääh" mal was anderes als Komödie: Im Action-Thriller "Der Schutzengel" (2012) spielte Luna Schweiger einmal mehr an der Seite von Vater Til. Familiär wurde es später dann auch im "Tatort": Auch in den Fällen von Nick Tschiller spielte sie die Tochter des Kommissars.

Auch wenn sie 2016 gleich in der ersten Folge der RTL-Tanzshow "Dance Dance Dance" ausschied: Luna Schweiger machte auf dem Parkett keine schlechte Figur. Besser läuft es bei ihrer großen Leidenschaft. Als Springreiterin tritt sie erfolgreich auch bei internationalen Turnieren an.

Die Filmkarriere kam in den letzten Jahren etwas ins Stocken, im Fernsehen ließ sich Luna Schweiger aber regelmäßig sehen: 2018 war sie Teil des "Ninja Warrior"-Promi-Special, im Jahr darauf verlor sie bei "Schlag den Star" gegen Schlagersängerin Vanessa Mai, 2021 nahm sie an den RTL-Sommerspielen teil.

Wer könnte die Tochter von Automechaniker Bertie in "Manta Manta – Zwoter Teil" spielen? Til Schweiger hatte laut eigener Aussage sofort seine älteste Tochter in Sinn. Und so spielte Luna Schweiger in der Fortsetzung der 90er-Kultkomödie Mücke, die gemeinsam mit ihrem Vater in dessen Autowerkstatt arbeitet. Zuletzt war die 29-Jährige wieder im Kino zu sehen, in "Broke. Alone. A kinky love story" (2024) spielte sie eine Nebenrolle.



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Lilli Schweigers Leben abseits der Kameras Tatsächlich war "Die Pfotenbande" (2011), eine Produktion für den Pay-TV-Kanal "Boomerang", die bislang größte Rolle, die Lilli Schweiger jemals spielte. Im Gegensatz zu ihren Schwestern hatte sie lange Zeit auch keine größeren Ambitionen, vor der Kamera zu stehen.

Für ihre Rolle in "Klassentreffen 1.0" (2018) änderte sie aber ihre Meinung: "Ich war gerade mit meinem Abitur fertig und hatte Lust, die Schauspielerei mal wieder auszuprobieren", sagte Lilli Schweiger vor einiger Zeit im "Bild"-Interview. Dementsprechend war sie auch in der Fortsetzung "Die Hochzeit" erneut zu sehen.

Falls es mit der Schauspielkarriere nicht klappt, hat Lilli Schweiger noch einen Plan B. Sie wolle eine Tischlerlehre beginnen, erzählte sie im Januar 2020 der "Bild": "Ich habe mich schon immer für handwerkliche Berufe interessiert. Ich finde es einfach schön, wenn man mit den Händen selber etwas gestalten kann", erklärte sie ihre Motivation.

Valentin Schweiger: Der Sohn hinter der Kamera Er drängte sich nie in den Vordergrund: Bei der Premiere von "Lara Croft: Tomb Raider – Die Wiege des Lebens" (2003) durfte der damals achtjährige Valentin zwar neben Papa Til, Angelina Jolie und Regisseur Jan De Bont stehen. Im Gegensatz zu seinen Schwestern bevorzugt er es aber, hinter den Filmkulissen zu wirken: Schweigers ältester Sprössling arbeitet als Kameramann.

Über ihn und sein Privatleben ist nur wenig bekannt – immerhin aber soviel: Ende 2020 machte der heute 30-Jährige Til Schweiger zum Großvater.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!