Nach Rückschlägen: Tochter Luna verrät, wie es Til Schweiger heute geht

26.09.2025, 12.19 Uhr
von Nicole Jansen
Nach gesundheitlichen Problemen zog sich Til Schweiger aus der Öffentlichkeit zurück. Jetzt berichten seine Familie und Tochter Luna über seinen Zustand.
Til Schweiger und seine Tochter Emma
Til Schweiger und seine Tochter Emma im Jahr 2022  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern

Til Schweiger hatte im vergangenen Jahr mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Seither zeigte er sich selten in der Öffentlichkeit und in den letzten Monaten ist es sogar ziemlich ruhig um den Schauspieler geworden. Am Rande einer Veranstaltung brach Tochter Luna nun aber ihr Schweigen und verriet, wie es ihrem Vater aktuell geht.

Gesundheitliche Probleme im vergangenen Jahr

Das Jahr 2024 verlief für Til Schweiger alles andere als harmonisch. Die Gesundheit des heute 61-Jährigen spielte nicht mit und Fans machten sich große Sorgen um den Schauspieler. Bei ihm hatte sich damals eine Wunde am Bein entzündet, weshalb er mit einer Sepsis (Blutvergiftung) im Krankenhaus auf Mallorca lag und seither mit der Diagnose „offenes Bein“ zu kämpfen hat. Als wäre dieser Zustand nicht schon besorgniserregend genug, kamen noch schwere Herzprobleme hinzu.

Folgerichtig hat sich der Schauspieler zur Genesung weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Auch sein letzter Instagram-Post liegt schon eine Weile zurück: am 31. Januar 2025 erfolgte sein letzter Eintrag mit einem Foto, das ihn gemeinsam mit seiner Ex-Frau Dana Schweiger, der Mutter seiner vier Kinder Emma, Luna, Lilli und Valentin zeigt. Darunter schreibt er: „Flashback 1995“.

Tochter Luna bricht ihr Schweigen: Familientreffen zum 30. Geburtstag von Valentin

Seither warten die Fans vergeblich auf ein Lebenszeichen. Bis jetzt! Am Rande der OneLuxury-Party in Köln verrieten Luna Schweiger und ihre Mutter Dana in einem RTL-Interview nun, wie es dem Schauspieler aktuell geht. Anlässlich des 30. Geburtstags von Valentin Schweiger sei die gesamte Familie gerade erst in Berlin zusammengekommen, um den Ehrentag gemeinsam zu feiern. Natürlich ließ sich auch Til Schweiger die Feier seines Sohnes nicht entgehen.



Tochter Luna schwärmt regelrecht von dem gemeinsamen Familientreffen: „Da gibt es so einen Fotoautomaten und wir haben gesagt, dass wir alle Fotos machen müssen. Und dann haben Mama und Papa auch Bilder gemacht und sich da mega süß zusammen reingesetzt. Und das war für uns Kinder natürlich ne total schöne und süße Zeit, die zwei da zusammen im Fotoautomaten zu sehen.“ Das entstandene Foto der Ex-Eheleute postete Tochter Emma dann auf ihrem Instagram-Account. Es ist das erste Bild des Schauspielers seit Monaten, auf dem er glücklich zu sein scheint. Sorgen müssen sich die Fans demzufolge also nicht machen.

Til Schweiger genießt sein Leben abseits der Öffentlichkeit

Denn abseits der großen Bühne genieße der Schauspieler sein Leben auf Mallorca wohl in vollen Zügen, wie seine Tochter Luna weiter berichtet: „Dem geht es gut. Er macht alles richtig, genießt sein Leben.“ Auch Dana Schweiger äußerte sich zu ihrem Ex-Mann, mit dem sie nach wie vor eng verbunden sei: „In unseren Häusern ist jeder willkommen. In Malibu kommt er zu mir, in Deutschland und Mallorca gehe ich zu ihm. Das ist eine ungeschriebene Regel bei uns.“ Weiter führte sie aus, dass er auf Mallorca happy sei mit seiner Farm und seinem Minibauernhof mit Schweinchen, Enten, Katzen und Hunden.

