Comeback trotz Krebs-Diagnose - Was hat Thomas Gottschalk vor?

Seinen TV-Abschied hatte Thomas Gottschalk schon länger angekündigt. Bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" (RTL) war es nun so weit: Unter Applaus verließ der der 75-Jährige die Bühne – endgültig, wie es bislang hieß. In den sozialen Medien schlug Gottschalk nun jedoch bereits andere Töne an.

Thomas Gottschalk kündigt gesundheitliche Auszeit an "16,5 Millionen Aufrufe bei Insta in der letzten Zeit sind doch ganz sportlich. Danke für euer Interesse!", schreibt er in einem Beitrag, den er am Sonntagabend auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte. "Fast zweieinhalb Millionen von euch haben sich über meinen Gesundheitszustand Gedanken gemacht, und die überwältigende Mehrheit hat mir Mut zugesprochen." Aus diesem Grund wolle sich der an Krebs erkrankte Gottschalk "die nächsten sechs Monate ausschließlich" um seine Genesung kümmern. "Ich weiß, dass ihr das versteht und richtig findet."

So ganz scheint sich der ehemalige "Wetten, dass..?"-Moderator dann allerdings doch nicht aus der Öffentlichkeit zurückziehen wollen. "Ich mach den Laden hier aber nicht ganz dicht", heißt es in dem Posting. "Tretet also nicht die Massenflucht an, sondern bleibt mir so treu wie die letzten vierzig Jahre." Gottschalk weiter: "Vergesst nicht, dass ich so plane wie mein Freund, der Terminator: I'll be back!!!" Seinen Fans verspricht er: "Hier erfahrt ihr als Erste, wann es so weit ist."

Thomas Gottschalk spricht über seine Krebserkrankung Bereits im Mai hatte Gottschalk erklärt, dass er sich vom "Samstagabend-Entertainment" zurückziehen wolle. Mit 75 sei er schließlich sogar "älter als der Papst", scherzte er zum damaligen Zeitpunkt. Nach mehreren irritierenden öffentlichen Auftritten hatte er im November schließlich eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Bei dem Moderator wurde ein epitheloides Angiosarkom, ein bösartiger Tumor festgestellt, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht.

Beim Abschiedsinterview mit seinem Kollegen Günther Jauch erklärte Gottschalk am Samstag, sein Krebs sei "sehr selten und sehr gefährlich". Aktuell könne der 75-Jährige jedoch Entwarnung geben: Ihm gehe es "ausgezeichnet" und er freue sich bereits auf die Rente. "Ich habe die beste Zeit erlebt, die es im Fernsehen gab."