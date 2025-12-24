Home News TV-News

RTL zeigt "Sissi"-Trilogie mit Romy Schneider – plus neue Doku zur echten Kaiserin

"Wunderschöne Sisi – So war sie wirklich"

24.12.2025, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
Die legendäre "Sissi"-Trilogie mit Romy Schneider wird dieses Jahr erstmals bei RTL ausgestrahlt, ergänzt durch eine neue Doku über die wahre Kaiserin Elisabeth.
Das Leben der Kaiserin Elisabeth von Österreich, genannt Sisi, fasziniert die Menschen bis heute.   Fotoquelle: Franz Xaver Winterhalter, Public domain, via Wikimedia Commons
Sie sieht zwar aus wie Sissi, heißt aber Victoria: In "Mädchenjahre einer Königin" (1954) spielt Romy Schneider die junge Königin von England (im Bild mit Paul Hörbiger).   Fotoquelle: RTL / BetaFilm
In der "Sissi"-Triologie spielte Romy Schneider (links) an der Seite ihrer Mutter Magda Schneider.   Fotoquelle: RTL / © BetaFilm
Als Kaiser Franz Joseph und Prinzessin Sissi dominieren Karlheinz Böhm und Romy Schneider seit Jahren das Weihnachtsprogramm.   Fotoquelle: RTL / © BetaFilm
Vilma Degischer (rechts) brilliert in "Sissi" als strenge Mutter von Kaiser Franz Joseph (Karlheinz Böhm) und zukünftige Schwiegermutter von Sissi (Romy Schneider).  Fotoquelle: RTL / © BetaFilm

"Weihnachten ohne Sissi": So oder so ähnlich titelten Online-Medien Mitte November. Ganz so dramatisch ist die Lage im Weihnachtsprogramm natürlich nicht. Zwar fehlt die aus den 1950ern stammende Filmtrilogie mit Romy Schneider in der Titelrolle erstmals seit 2014 im Weihnachtsprogramm der ARD, dafür werden die Filme unter Regie von Ernst Marischka erstmals auf RTL gezeigt.

Wunderschöne Sisi – So war sie wirklich
Dokumentation • 24.12.2025 • 19:05 Uhr

2021 hatte der Kölner Sender bereits eine eigene Version des realen Märchens in die Welt geschickt: Die Serie "Sisi" mit Dominique Devenport und Jannik Schümann in den Hauptrollen lief erfolgreich über vier Staffeln hinweg, Nun also hat RTL die Lizenzrechte der traditionellen "Sissi" mit doppeltem S erworben und zeigt die Filmtriologie eingebettet in einen ganzen Programmabend zum Weihnachtsfest.

So lebte die echte Kaiserin Elisabeth - von der Realität zur Legende

Den Auftakt macht um 19.05 Uhr die neue Doku "Wunderschöne Sisi – So war sie wirklich". In der 48-minütigen Sendung erzählen Insider und Verwandte der realen Kaiserin von Österreich aus deren Leben: Mit welcher List schaffte es Kaiserin Elisabeth dem Hof zu entfliehen? Und schlug ihr Herz insgeheim wirklich für einen anderen Mann als Kaiser Franz Joseph I.? Auch soll das Leben der echten Sisi mit dem der Film-Sissi aus den 1950-ern und der Serien-Sisi aus den 2020-ern verglichen werden.

Im Anschluss an die Doku zeigt RTL dann die drei Marischka-Filme "Sissi" (um 20.15 Uhr), "Sissi – Die junge Kaiserin" (um 22.15 Uhr) und "Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin" (um 00.20 Uhr). Um 2.20 Uhr folgt dann das Drama "Mädchenjahre einer Königin", in dem Romy Schneider die junge Königin Victoria von England spielt.



Wunderschöne Sisi – So war sie wirklich – Mi. 24.12. – RTL: 19.05 Uhr

