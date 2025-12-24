RTL zeigt "Sissi"-Trilogie mit Romy Schneider – plus neue Doku zur echten Kaiserin

"Weihnachten ohne Sissi": So oder so ähnlich titelten Online-Medien Mitte November. Ganz so dramatisch ist die Lage im Weihnachtsprogramm natürlich nicht. Zwar fehlt die aus den 1950ern stammende Filmtrilogie mit Romy Schneider in der Titelrolle erstmals seit 2014 im Weihnachtsprogramm der ARD, dafür werden die Filme unter Regie von Ernst Marischka erstmals auf RTL gezeigt.

Wunderschöne Sisi – So war sie wirklich Dokumentation • 24.12.2025 • 19:05 Uhr

2021 hatte der Kölner Sender bereits eine eigene Version des realen Märchens in die Welt geschickt: Die Serie "Sisi" mit Dominique Devenport und Jannik Schümann in den Hauptrollen lief erfolgreich über vier Staffeln hinweg, Nun also hat RTL die Lizenzrechte der traditionellen "Sissi" mit doppeltem S erworben und zeigt die Filmtriologie eingebettet in einen ganzen Programmabend zum Weihnachtsfest.

So lebte die echte Kaiserin Elisabeth - von der Realität zur Legende Den Auftakt macht um 19.05 Uhr die neue Doku "Wunderschöne Sisi – So war sie wirklich". In der 48-minütigen Sendung erzählen Insider und Verwandte der realen Kaiserin von Österreich aus deren Leben: Mit welcher List schaffte es Kaiserin Elisabeth dem Hof zu entfliehen? Und schlug ihr Herz insgeheim wirklich für einen anderen Mann als Kaiser Franz Joseph I.? Auch soll das Leben der echten Sisi mit dem der Film-Sissi aus den 1950-ern und der Serien-Sisi aus den 2020-ern verglichen werden.

Im Anschluss an die Doku zeigt RTL dann die drei Marischka-Filme "Sissi" (um 20.15 Uhr), "Sissi – Die junge Kaiserin" (um 22.15 Uhr) und "Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin" (um 00.20 Uhr). Um 2.20 Uhr folgt dann das Drama "Mädchenjahre einer Königin", in dem Romy Schneider die junge Königin Victoria von England spielt.

Wunderschöne Sisi – So war sie wirklich – Mi. 24.12. – RTL: 19.05 Uhr

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.