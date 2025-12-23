Home News Star-News

Ski Aggu zieht sich aus dem Musikbusiness zurück: „Zeit, auf meinen Körper zu hören“

Rapper mit der Skibrille

23.12.2025, 08.53 Uhr
von Paulina Meissner
Ski Aggu, bekannt durch den Hit "Friesenjung", hat auf Instagram seinen Rückzug aus der Musikbranche angekündigt. Was dahinter steckt und wie die Pläne des 28-Jährigen jetzt aussehen.
Der Rapper Ski Aggu hat auf Instagram verkündet, sich eine Auszeit zu nehmen.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Andreas Rentz

Die Skibrille ist sein Markenzeichen: 2020 veröffentlichte August Jean Diederich unter dem Namen "Ski Aggu" seinen ersten Song – nur drei Jahre später folgte der große Durchbruch. Mit seiner Neuauflage von Otto Walkes "Friesenjung", die er gemeinsam mit Joost performte, wurde er der breiten Masse bekannt und zum gefeierten Star. Nun hat der 28-Jährige auf Instagram ein überraschendes Statement veröffentlicht: Er zieht sich aus dem Musikbusiness zurück.

"Vor fünf Jahren droppte ich meinen ersten Song. Danach droppte ich aus er TU Berlin, weil ich einen Traum hatte", so heißt es dort. Die Leute hätten ihn unten sehen wollen, doch er habe seine "Sache durchgezogen und mithilfe meiner Community das game rasiert".

Ski Aggu kündigt Auszeit vom Musikgeschäft an: Die Hintergründe

Jedoch: "Jetzt ist es aber an der Zeit, auf meinen Körper zu hören und das Mikrofon für eine unbestimmte Zeit wegzulegen", kündigt der Musiker an und schreibt weiter: "Ich mache nun work and travel in Australien, um mich selbst zu finden und endlich etwas Englisch zu lernen." Er betont dennoch, für die vergangene Jahre "immer dankbar" sein zu werden.

Die Reaktionen seiner Fans folgten prompt. Unter dem Beitrag finden sich unzählige Kommentare aus der Community und seinem Umfeld, in denen ihm alles Gute und eine schnelle Erholung gewünscht wird. "Wir werden dich vermissen, Aggu, aber gönn' dir die Pause. Wir freuen uns auf dein Comeback" und "Schön, dass du dir die Zeit für dich nimmst, mein Bro. Ich werde hier auf dich warten!" sind unter anderem zu lesen.



Auch der Künstler selbst kommentiert seinen Beitrag mit den Worten "Erst mache ich work and travel, dann Au-pair und dann eine Ausbildung bei der Sparkasse Schmargendorf." Ski Aggu ist durchaus für seine ironische Art bekannt. Ob er es mit seiner angekündigten Auszeit nun aber ernst meint, wird sich zeigen.

