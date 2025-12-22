Home News TV-News

Mocro-Mafia im „Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring: Wenn organisierte Kriminalität zur realen Gefahr wird

Mocro-Mafia Enthüllung

„Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring: Wenn organisierte Kriminalität zur realen Gefahr wird

22.12.2025, 12.08 Uhr
von Eric Leimann
Der "Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee" mit Wotan Wilke Möhring basiert auf einer brisanten "Spiegel"-Reportage über die Mocro-Mafia an der deutsch-niederländischen Grenze.
Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee
Falke (Wotan Wilke Möhring) erfährt von seiner niederländischen Kollegin Lynn de Baer (Gaite Jansen), wie groß die Probleme im Nachbarland mit der Mafia sind.  Fotoquelle:  NDR/Georges Pauly
Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee
Im doppelten "Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee", der an einem Abend gesendet wird, ermittelt Falke (Wotan Wilke Möhring, links) mit seiner niederländischen Kollegin Lynn de Baer (Gaite Jansen) im deutsch-holländischen Grenzgebiet. Ab sofort fest an Falkes Seite als IT-Spezialist ist Mario Schmitt (Denis Moschitto).  Fotoquelle:  NDR/Georges Pauly
Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee
Kommissar Falke (Wotan Wilke Möhring, links) und sein neuer Kollege Mario Schmitt (Denis Moschitto) müssen sich erst mal aneinander gewöhnen.   Fotoquelle:  NDR/Georges Pauly
Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee
Gastwirt Zoric (Sascha Geršak, links) freundet sich mit Autohändler Joe Glauning (Andrei Viorel Tacu) an. Doch sind beide das, was sie vorgeben zu sein?  Fotoquelle:  NDR/Georges Pauly
Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee
Imbiss-Aushilfe Sami (Hamza Iallouchen) wird zu einem tödlichen Anschlag direkt vor seinem Schnellrestaurant befragt.  Fotoquelle:  NDR/Georges Pauly
Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee
Karim Saidi (Yasin El Harrouk) zieht in Abwesenheit seines Vaters die Fäden im deutsch-niederländischen Drogengeschäft.  Fotoquelle:  NDR/Georges Pauly
Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee
IT-Spezialist Mario Schmitt (Denis Moschitto, rechts) interpretiert die Dinge manchmal etwas anders als "normale" Ermittler. Dies muss auch Falke (Wotan Wilke Möhring) erkennen.  Fotoquelle:  NDR/Georges Pauly
Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee
Falke (Wotan Wilke Möhring) und seine niederländische Kollegin Lynn de Baer (Gaite Jansen) haben es mit Tätern zu tun, die mit unvorstellbarer Brutalität vorgehen.  Fotoquelle:  NDR/Georges Pauly

Der doppelte "Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee" mit Wotan Wilke MöhringDenis Moschitto und Gaite Jansen als holländischer Gast-Kommissarin beruht auf einer wahren Geschichte. Oder soll man besser sagen: Auf einer großen Recherche des "Spiegel", die im Oktober 2021 als Titelstory "Käse, Koks und Killer" erschien. Chefautor war Jürgen Dahlkamp, der nun auch als Berater des zweiteiligen, aber am Stück gesendeten "Tatort" fungierte. Was sind die wahren Hintergründe des "Tatort"-Falles – und warum war ausgerechnet diese Reportage so brisant?

Mysteriöser Vermisstenfall an der deutsch-holländischen Grenze

Ein Deutscher verschwand spurlos von einem Campingplatz in der deutsch-holländischen Grenzregion. Weil dessen Bleibe voller Blut war, schickte das LKA Kommissar Falke (Wotan Wilke Möhring) und Cyber-Experten Mario Schmitt (Denis Moschitto), um sich den vermeintlichen Tatort anzusehen. Bald kam heraus, warum der Mann von der Polizei mit Intensität gesucht wurde: Carsten Kellmann (Andrei Viorel Tacu), der sich Joe Glauning nannte und in der Grenzregion ein Autohaus führte, war in Wahrheit verdeckter Ermittler.

Sein Eintritt in die Strukturen der skrupellosen niederländischen Mocro-Mafia sollte Gastronom Ervin Zoric (Sascha Alexander Gersak) werden, der die Villa seiner Familie und deren Luxusleben offenbar auch durch illegale Geschäften finanziert. Mit der niederländischen Kommissarin Lynn de Baer (Gaite Jansen) suchte das Trio einerseits nach dem verschwundenen Polizisten und versucht, die niederländischen Mafiosi dranzukriegen.

Derzeit beliebt:
>>Ein neuer Weihnachtsfilm von Richard Curtis: Darum lohnt sich „The Genie“ mit Melissa McCarthy
>>„Eine halbe Stunde ist viel Zeit“: Anke Engelke über den perfekten Sturm
>>Neuer "Tatort"-Kommissar Denis Moschitto: "Technik wird im Film oft falsch dargestellt"
>>ARD-Quizshow: Wotan Wilke Möhring debütiert bei „Wer weiß denn sowas?“

Die Mocro-Mafia als reale Bedrohung

Zunächst mal muss man sagen: Mutig, dass das niederländische Fernsehen bei diesem Krimi als Co-Produzent auftritt und die 180 Krimiminuten in unserem Nachbarland ausstrahlt. Eine Kernaussage der "Spiegel"-Geschichte "Käse, Koks und Killer" vom Oktober 2021 lautet nämlich, dass es die Mocro-Mafia mit extremer Skrupellosigkeit und Gewaltbereitschaft geschafft hätte, Journalisten, Anwälte und Staatsanwaltschaft in den Niederlanden in Angst und Schrecken zu versetzen. Die Angehörigen des Clans stammen insbesondere aus Marokko, von den Niederländischen Antillen und aus den Niederlande selbst.



Nach Krebs, Abschied und Umzug: So verbringt Thomas Gottschalk Weihnachten
Ein bewegtes Jahr liegt hinter Thomas Gottschalk. Wie verbringt der Entertainer das Fest und die Weihnachtsfeiertage – und warum läuft diesmal nicht alles wie geplant?
Leise Feiertage statt Glamour
Thomas Gottschalk lächelt.

Zudem besagt der Recherche, dass die Mafia eine regelrechte Angstkultur im Land erschaffen und der Rechtsstaat quasi vor dem organisierten Verbrechen kapituliert hätte. Auch wenn der Text eine Debatte zu dieser Frage – und was sie mit der liberalen Drogenkultur im Land zu tun hat – auslöste: Es gab auch viel Kritik an dieser Story über die Niederlande, geschrieben von deutschen Journalisten.

Rotterdam als Tor des europäischen Kokainhandels

Der "Spiegel" zeichnet in seiner Titelgeschichte ein düsteres Bild der Niederlande: Das Land sei durch eine "naive", laxere Drogenpolitik zu einem wichtigen Dreh- und Angelpunkt der organisierten Kokainkriminalität in Europa geworden – bis hin zu mafiösen Strukturen und Gewalt. Der Titel der Geschichte lautet: "Käse, Koks und Killer: Wie Holland durch laxe Drogenpolitik zum Mafiaparadies wurde."

Simone Thomalla blickt zurück: „Ohne diesen Film hätte es Sophia nicht gegeben“
Ein Märchenfilm, der mehr ist als Nostalgie: Simone Thomalla erzählt, welcher Film ihr Leben nachhaltig geprägt hat.
Familien-Geschichte
Simone und Sophia Thomalla.

Die Niederlande gelten als ein bedeutender Umschlagplatz für Kokain, auch wegen des großen Seehafens von Rotterdam, durch den große Mengen geschmuggelt werden. Deutsche Behörden wie das BKA hätten sehr viele Ermittlungsfälle, die auf Verbindungen in die Niederlande verweisen. Die Titelstory löste insbesondere im Ausland und in den Niederlanden Debatten und Kritik aus, weil sie ein sehr negatives, teilweise klischeehaftes Bild zeichnen würde.

Von Katharina Lorenz bis Julia Grosz: Wotan Wilke Möhrings frühere Partnerinnen

Man muss schon regelmäßiger Zuschauer der Wotan Wilke Möhring-"Tatorte" sein, um bei diesem Partner-Verschleiß noch mitzukommen. 2013 begann Falke gemeinsam mit seiner Kollegin Katharina Lorenz, gespielt von Petra Schmidt-Schaller, beim "Tatort" in Hamburg und Umgebung. Von 2016 war Franziska Weisz als Hauptkommissarin Julia Grosz feste Ermittlungs-Partnerin von Falke. Nach deren Filmtod 2024 folgte eine Solofolge im Kloster ("Schweigen") sowie eine weitere ("Im Wahn") mit Florence Kasumba und Peri Baumeister als einmalige Partnerinnen.

Bauer Friedrich: Privater Einblick ins Leben des Rekord-Landwirts
Ein Landwirt aus NRW sprengt alle Erwartungen bei „Bauer sucht Frau“. Hinter den Zahlen steckt eine überraschende Geschichte.
„Bauer sucht Frau“
Bauer sucht Frau

Mit dem neuen Doppel-"Tatort" soll nun neue Stabilität einkehren: Zwar bleibt es für die Niederländerin Lynn de Baer (Gaite Jansen) beim Gastauftritt – Cyber-Polizist Mario Schmitt und damit Denis Moschitto soll aber als fester Partner Falkes in zukünftigen Produktionen an Bord bleiben.

Was über den nächsten Falke-"Tatort" schon bekannt ist

Ein zweiter Fall für Falke und Mario Schmitt wurde im Spätsommer und Herbst 2025 nach einem Drehbuch und unter der Regie von Lars Kraume realisiert. Er trägt den Arbeitstitel "Tatort: Falke im roten Kreis". Auch zu einem dritten, noch namenlosen Fall, der im Frühjahr 2026 gedreht werden soll, gab es schon Gerüchte. Sie besagen, dass diese unter der Regie von Thomas Stiller ("Tatort: Frohe Ostern, Falke") stattfinden werden.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Tatort

Das könnte dich auch interessieren

"Rutschen mit Schulterzucken in den Autoritarismus": Hape Kerkeling warnt vor politischer Gleichgültigkeit
Kerkelings Rückkehr
Hape Kerkeling
Brutaler Taximord: Der neue „München Mord“ wird besonders rätselhaft
"München Mord – Eine echte Täuschung"
München Mord - Eine echte Täuschung
„Miss Sophie“ bei Prime Video: Die Vorgeschichte von „Dinner for One“
Was geschah vor dem 90. Geburtstag?
Alicia Rittberg im Interview
"Der Flensburg-Krimi: Der Fall Lorenz": Kritik zum Film mit Katharina Schlothauer
Krimi
"Der Flensburg-Krimi: Der Fall Lorenz"
Wiener "Tatort": Abschied von Eisner & Fellner – Hintergründe & Nachfolge
Serien-Aus für Kult-Ermittler
Tatort: Der Elektriker
"Tatort: Der Elektriker": Wie gut war der ARD-Krimi mit Harald Krassnitzer?
Was sich lohnt
Tatort: Der Elektriker
ZDF-Krimi enthüllt: Die dunkle Wahrheit hinter dem Austern-Züchter
"Nord Nord Mord – Sievers und die stillen Austern"
Nord Nord Mord - Sievers und die stillen Austern
Wer hat den Dorfarzt "abgemurkst"?
"Friesland – Geisterstunde"
Friesland - Geisterstunde
Daniel Craig sucht wieder einen Mörder – darum ist sein letzter "Knives Out"-Fall so böse wie nie
Priester im Krimi
"Wake Up Dead Man - A Knives Out Mystery" | Netflix
"Zürich-Krimi – Borchert und die Glut des Bösen": Kritik zum Film mit Christian Kohlund
Moralisches Dilemma
"Der Zürich-Krimi: Borchert und die Glut des Bösen"
„Tatort“ über die Mocro-Mafia: Wenn das Verbrechen keine Grenzen kennt
"Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee"
Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee
Experte rechnet im ZDF-Moma mit Friedrich Merz ab – und erwartet "Riesen-Problem" für 2026
Kritik an Friedrich Merz
ZDF-"Morgenmagazin"
Der ARD-Film über Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium
"BACH – Ein Weihnachtswunder"
"Bach - Ein Weihnachtswunder"
Er war der heimliche Star von „Cast Away – Verschollen“: Was wurde aus Wilson?
Der berühmte Volleyball
Cast Away - Verschollen (2021)
Diese Monumentalfilme müssen Sie gesehen haben
Epische Filmklassiker
"Die Bibel"
So begann die Karriere von Christian Tramitz
Comedy-Star
Christian Tramitz
Zehn Minuten passierte nichts: Deshalb unterbrach das ZDF die "Sportler des Jahres"-Gala
Ungeplante Pause
"Sportler des Jahres"
Das sind die Film- und Serienhighlights 2026
Was sich lohnt
Eine Elfe hält ein Schwert.
"Schwarzes Gold": Harriet Herbig-Matten über ihre Rolle im deutschen Western
Historische Serie
Eine Frau hält ein Gewehr in der Hand.
"Mit Herz und Hilde": Martin Brambach über seine Rolle als Ronnie
Dramatische Komödie
Martin Brambach im Anzug.
Bekannt aus "The Wire": Schauspieler James Ransone stirbt mit 46 Jahren
Abschied eines Schauspielers
James Ransone
"Dahlmanns letzte Bescherung": Kritik zum ZDF-Krimi mit Anja Kling
Weihnachtskrimi
Dahlmanns letzte Bescherung
"ARD-Jahresrückblick 2025": Was dieses Jahr bewegte - Von Krisen & Kuriositäten
Das war los
ARD-Jahresrückblick 2025
"Kultur sucht Geld – Was wollen wir uns noch leisten?": Alle Infos zur WISO-Doku
Kulturfinanzierung
WISO-Dokumentation: Kultur sucht Geld - Was wollen wir uns noch leisten?
"Auf hoher See – von Pauschal bis Superluxus": Reportage zur Geschichte der Kreuzfahrt
Kreuzfahrtgeschichte
Auf hoher See - von Pauschal bis Superluxus
Ganz privat: So feiert Helene Fischer 2025 das Weihnachtsfest
Schlagerqueen
Helene Fischer lächelt stark.
Von Kevin bis Aschenbrödel: Das läuft an Heiligabend zur besten Sendezeit
TV-Programm
Eine Szene aus Kevin – Allein zu Haus
"Schwarzes Gold"-Star Aaron Hilmer im Interview: "Ich hatte das Gefühl, an etwas Relevantem zu arbeiten"
Hinter den Kulissen
Aaron Hilmer im Interview
"Promi-Darts-WM" 2026: Diese Stars machen in diesem Jahr mit!
Bei ProSieben
Die Promi-Darts-WM
"Das Parfum" heute im TV: Der Film, der die Sinne verführt
Filmklassiker
Das Parfum