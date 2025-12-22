Das sind die Film- und Serienhighlights 2026

Die Zeichen stehen auf Action und Romanzen. Natürlich freuen wir uns alle auf eine neue Staffel der beliebten „Bridgerton“-Reihe. Die liefert der Streaming-Riese Netflix ebenso wie die Fortsetzung der erfolgreichen Fantasy-Serie „The Witcher“, um seine Helden Geralt und Cirilla. Die nächste Staffel der Targaryen-Saga „House Of The Dragon“ ist voraussichtlich bereits im Sommer zu sehen.

Apropos Game of Thrones: Der ab Januar auch in Deutschland empfangbare Streamingdienst HBO Max zeigt ein weiteres Game-Of-Thrones-Spin-off „A Knight of the Seven Kingdoms“. In der Serie, die etwa 100 Jahre vor den Ereignissen der Stammserie spielt, muss ein Ritter gemeinsam mit seinem Knappen Aegon V. Targaryen diverse Abenteuer meistern.

Bei Disney+ freuen sich Action-Fans auf „X-Men ’97“ (Staffel 2), „VisionQuest“ und „The Punisher“. Star-Wars-Jünger warten geduldig auf die zweite Staffel von „Ahsoka“, die im Laufe des Jahres erscheinen soll.

Prime lässt die Superhelden-Fans mit einer neuen Staffel von „The Boys“ jubeln und Mittelerde-Fans gleichzeitig hoffen, dass es die dritte Staffel von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ Ende des Jahres noch auf die Plattform des Anbieters schafft.

Magenta TV präsentiert Anfang des Jahres die Serie zum Grisham-Roman „The Rainmaker“. Filmfreunde, die gleichzeitig Dino-Fans sind, sollten sich einen WOW-Zugang besorgen, denn „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ läuft dort im Januar. Auch „M3GAN 2.0“ wird bei dem Dienst ausgestrahlt.

HBO Max hat Filme wie „The Batman“ oder „Harry Potter“ im Programm.

Prime lockt die Abonnenten mit der Satire „Stromberg: Wieder alles wie immer“, dem Antikriegsdrama „Der Tiger“ oder der Romanze „Drive – The Pretenders“. Star Wars-Freunde haben ebenfalls Grund zur Freude, denn im Mai läuft „The Mandalorian and Grogu“ zunächst in den Kinos, bevor Disney+ den Streifen in sein Streaming-Programm aufnimmt.

Science Fiction kann auch Netflix. Mit „11.11.87“ erwartet die Zuschauer ein futuristischer Horrorfilm, der die Zukunft in ein ganz düsteres Licht rückt. Zwei, die im Thriller-Fach nichts mehr beweisen müssen, spielen sich in „Animals“ die Bälle zu: Gillian Anderson und Ben Affleck. Mal sehen, wie das Duo in dieser Geschichte überzeugt, in der es um einen Bürgermeisterkandidaten, seine Frau und dunkle Geheimnisse geht, die beide aus ihrer Vergangenheit einholen.

Ein Herz für Schlagerfans hat Sky und beleuchtet mit „50 Jahre Roland Kaiser – Ein Leben für die Musik“ eine einzigartige Karriere.