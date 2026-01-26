Die Medaillenjagd beginnt!

Größer, höher, weiter: Die 25. Olympischen Winterspiele stellen bereits einen Rekord auf, bevor die Wettkämpfe gestartet sind. In acht Sportarten und 16 Disziplinen wollen die teilnehmenden Athleten nicht nur ihre bisherigen persönlichen Bestleistungen in insgesamt 116 Wettkämpfen übertreffen, sondern auch ihr jeweiliges Land bestmöglich vertreten und ein Millionenpublikum begeistern. Insgesamt können sich die Zuschauer auf sieben Wettkämpfe, eine Sportart und eine Disziplin mehr freuen als 2022 in Peking. Bei Redaktionsschluss waren Sportler aus 92 verschiedenen Nationen für die wohl wichtigsten Wintersport-Wettkämpfe der Welt gemeldet. Mehr als 1800 Athleten kämpfen um die begehrten Medaillen. Neu dabei sind die afrikanischen Länder Benin und Guinea-Bissau sowie die Vereinigten Arabischen Emirate aus Asien.

Ganz problemlos sind die Vorbereitungen für die Spiele jedoch nicht abgelaufen: So wurde bis zuletzt am Eishockeystadion in Mailand gearbeitet, die Eisfläche ist zu klein, und die Skisprungschanze sorgte beim Probespringen 2025 für Verletzungen. Doch das sind hoffentlich nur Nebenaspekte. Denn mit Mailand steht ein touristischer Magnet im Fokus der Veranstaltung. Mailänder Dom, Scala oder Königspalast sind Spots, die man gesehen haben muss. Auch die vielgerühmten Shopping-Gelegenheiten bieten eine willkommene Abwechslung zum sportlichen Geschehen in den Sportstätten. Cortina d’Ampezzo in Venetien war bereits 1956 Austragungsort der Olympischen Winterspiele und gehört zu den beliebtesten Skigebieten der Dolomiten.

Favoriten aus Deutschland Bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo können sich diverse deutsche Athleten Hoffnungen auf gute Platzierungen und Medaillen machen. In Disziplinen wie Bob, Rennrodeln, Skispringen und Biathlon zählen die hiesigen Sportler zu den Top-Favoriten.

Francesco Friedrich, Johannes Lochner, und Laura Nolte (Bob) bestätigten zuletzt ihre Top-Form. Auch die Rennrodler Tobias Wendl und Tobias Arlt zählen als sechsfache Olympiasieger zum Kreis der absoluten Top-Favoriten. Holen sie in „Milano Cortina“ die siebte Goldmedaille, wäre das deutscher Rekord. Hoffnungen ruhen ebenfalls auf Skispringer Andreas Wellinger und den Biathletinnen Franziska Preuß und Vanessa Voigt. Große Chancen rechnen sich zudem die Ski-Alpin-Asse Kira Weidle-Winkelmann und Emma Aicher sowie Vinzenz Geiger (Nordische Kombination) aus.

Olympia Live im TV Alle Wettkämpfe sind live und kostenlos im Fernsehen sowie im Stream zu sehen. ARD und ZDF haben die Free-TV-Rechte und übertragen zusammen rund 220 Stunden live, abwechselnd berichtend.

Die ARD zeigt die Eröffnungsfeier am Freitag, 6. Februar, das ZDF die Abschlusszeremonie in Verona. In den Mediatheken (www.sportschau.de und www.sportstudio.de) laufen bis zu sieben Disziplinen parallel im Livestream.

Zusätzlich bietet die ARD das tägliche Olympiaradio (ARD-Audiothek und Infowellen 20.15 bis 23 Uhr) sowie einen Olympia-Podcast mit Alex Schlüter und Stephanie Müller-Spirra. Eurosport überträgt ausgewählte Wettkämpfe live (Eurosport 1 im Free-TV oder via DAZN). Alle Events sind im Stream bei discovery+ oder dem neuen HBOmax verfügbar.

Die ARD/ZDF-Livestreams können auch bei Joyn und primevideo verfolgt werden.