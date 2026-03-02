Home Magazin Weitere Themen aus dem Magazin

Das ist 2026 angesagt

02.03.2026 Mode 2026

Das ist 2026 angesagt

von Sarah Hegemann
prisma verrät, auf welche Mode-Trends wir uns 2026 freuen können und welche Farben wortwörtlich den Ton angeben.
Ein Model geht in gelben Klamotten über einen Zebrastreifen.
Zwei Trendfarben in einem Bild: Gelb und der Off-White Ton Cloud Dancer, der hier als Schuh getragen wird.  Fotoquelle: FlorisVanBommel
Eine Frau stützt ihren Kopf seitlich ab.
Seidentücher sind als Accessoires beliebt.  Fotoquelle: H&M Studio SS26
Eine Gucci Werbeanzeige
Seidentücher sind als Accessoires beliebt.  Fotoquelle: H&M Studio SS26
Ein Model posiert in einem gelbem Oberteil.
Off-Shoulder-Oberteile feiern dieses Jahr ihr Comeback.  Fotoquelle: H&M Studio SS26
Ein Männermodel im Jeans-Look.
Die Herrenmode setzt auf entspannte Looks mit Quiet-Luxury-Note.  Fotoquelle: Gucci
Ein Männermodel in einem grünen Mantel.
Die Herrenmode setzt auf entspannte Looks mit Quiet-Luxury-Note.  Fotoquelle: Prada
Ein Model mit starrem Blick.
Zarte, spitzenartige Häkelmuster sind ein femininer Hingucker.  Fotoquelle: Marco Rambaldi
Ein Model posiert in einem blauen weitem Outfit.
Weite Hosensilhouetten sind 2026 angesagt.  Fotoquelle: Franck Sorbier
Ein Model mit einer beigen Jacke und kurzen Hose.
Wer es lässig mag, kann sich freuen: Windjacken liegen aktuell im Trend.  Fotoquelle: Hersteller

Die Pantone-Trendfarbe für 2026 nennt sich „Cloud Dancer“ und ist ein luftiger, cremiger Weißton. Doch auch Gelb- und Limettentöne sowie Olivgrün und warme Erdfarben sind beliebt. Die Damenmode-Trends zeichnen sich durch eine Mischung aus femininer Eleganz und funktionalen Elementen aus. Im Fokus stehen weite Hosensilhouetten (Stichwort Barrel Jeans) und sportliche Jacken. Was einst rein praktischer Wetterschutz war, wird als Stilmittel eingesetzt und bildet einen spannenden Kontrast zu femininen Outfit-Details. Bei den Männern sind ebenfalls weite Hosen, Layering-Looks in Naturtönen und sportliche Elemente wie Bomberjacken angesagt.

