Das ist 2026 angesagt

Die Pantone-Trendfarbe für 2026 nennt sich „Cloud Dancer“ und ist ein luftiger, cremiger Weißton. Doch auch Gelb- und Limettentöne sowie Olivgrün und warme Erdfarben sind beliebt. Die Damenmode-Trends zeichnen sich durch eine Mischung aus femininer Eleganz und funktionalen Elementen aus. Im Fokus stehen weite Hosensilhouetten (Stichwort Barrel Jeans) und sportliche Jacken. Was einst rein praktischer Wetterschutz war, wird als Stilmittel eingesetzt und bildet einen spannenden Kontrast zu femininen Outfit-Details. Bei den Männern sind ebenfalls weite Hosen, Layering-Looks in Naturtönen und sportliche Elemente wie Bomberjacken angesagt.