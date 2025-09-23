Home Magazin Weitere Themen aus dem Magazin

Hörbuchtipps - Für Sie gehört: "Plant Lady"

22.09.2025 Hörbuchtipps

Für Sie gehört: "Plant Lady"

Yu-hee liebt Pflanzen mehr als Menschen. Nach einer gewalttätigen Begegnung mit einem Mann wird ihr Pflanzenladen zum Zufluchtsort für Frauen und Schauplatz eines geheimen Rachefeldzugs.
Cover des Hörbuchs "Plant Lady" von Minyoung Kang
„Plant Lady“ von Minyoung Kang, ISBN: 978-3-7599-0146-0 Fotoquelle: Verlag

Mit Menschen kann Yu-hee nicht viel anfangen. Vor allem von der Männerwelt ist sie enttäuscht. Ihre Liebe gilt den Pflanzen. Deshalb tauscht sie ihren Bürojob gegen einen eigenen Pflanzenladen in Sejin ein. Zwischen ihren Blumen und Kräutern, die sie voller Hingabe hegt, fühlt sie sich zu Hause. Als sie mit ihrem ersten männlichen Kunden eine Beziehung anfängt, ist sie schnell von ihm enttäuscht. Denn er behandelt Pflanzen respektlos und rupft ihnen grundlos Blätter aus.

Als Yu-hee ihn zur Rede stellt, rastet er aus und wird gewalttätig – auch gegenüber einer Palme. Kurzerhand schafft sie ihn mit einer Spitzhacke aus dem Weg. Ein Wendepunkt in Yu-hees Geschichte. Tagsüber kümmert sie sich fortan um die Pflanzen, nachts führt sie einen Rachezug gegen die Männerwelt. Ihr Geschäft wird zu einem Rückzugsort für Frauen, die vor ihren persönlichen Dramen erzählen und nicht selten mit übergriffigen Männern zu tun haben. Für ihre Kundinnen hat Yu-hee immer ein offenes Ohr. Und sie sorgt dafür, dass die Männer verschwinden. Für immer. Doch bald heftet sich Detective Cha Do-kyung an Yu-hees Fersen. Eine humorvolle und zugleich abgrundtief-böse Geschichte.

„Plant Lady“ von Minyoung Kang,
Random House Audio,
Download, 14,95 Euro,
ISBN: 978-3-7599-0146-0

