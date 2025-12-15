Home Magazin Weitere Themen aus dem Magazin

Für Sie ausprobiert: „Kinder lieben Kuchen“

15.12.2025 Back-Tipp

Für Sie ausprobiert: „Kinder lieben Kuchen“

von Felix Förster
"Kinder lieben Kuchen" ist das ideale Backbuch für Familien. Es vereint einfache Rezepte für Kinder und Erwachsene, von Baby-Zimtschnecken bis zu Einhorn-Kuchen.
Das Buch „Kinder lieben Kuchen“.
„Kinder lieben Kuchen“, ISBN: 978-3-7843-5806-2 Fotoquelle: Verlag

Endlich ein Backbuch, das wirklich Kinder und Erwachsene vereint. „Kinder lieben Kuchen“ ist die bunte Schatztruhe für Familien, die gemeinsam in der Küche zaubern wollen. Ob Baby-Zimtschnecken für die Allerkleinsten, einfache ABC-Kekse, die schon Vierjährige fast allein backen können, oder der trendige Einhorn-Kuchen für den nächsten Kindergeburtstag – hier findet sich für jedes Alter das passende Rezept. Dabei sind die Anleitungen bewusst einfach formuliert, und große Fotos machen Lust darauf, die Backideen in die Tat umzusetzen. Das Buch ist in vier Kapitel unterteilt: Für Babys und Kleinkinder gibt es zuckerfreie oder -reduzierte Rezepte, hier wird die Süße aus Obst und Co. genutzt. In der Familienbackstube gibt es Klassiker und lustige Rezepte wie Buntstife, Kacki- oder Igelkekse für gemeinsame Nachmittage in der Küche, und unter den Party-Highlights finden sich Motivtorten, bunte Bausteine, Krümelmonster-Muffins und vieles mehr. Ganz am Schluss kommt dann der Clou: Drei Rezepte sind komplett kindgerecht gestaltet mit Piktogrammen und Schritt-für-Schritt-Anleitung für die klein.

„Kinder lieben Kuchen“
Landwirtschaftsverlag, 148 Seiten, 25 Euro, ISBN: 978-3-7843-5806-2

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Für Sie ausprobiert: „Stimmts oder stimmts nicht? – Das einzigartige Wissensquiz für Kinder ab acht Jahren“

Spiel-Tipp
Das Buch „Stimmts oder stimmts nicht? – Das einzigartige Wissensquiz für Kinder ab acht Jahren“

Gregorian "25 Live"

Musik
Die Chorsänger Gregorian.

Die vergessene Mozart

TV-Tipp
Das Cover von "Mozart/Mozart".

Malaika Mihambo: "Beim Sport muss man über sich hinauswachsen"

Im Interview
Malaika Mihambo beim Kochen.

Bereit für den Mond mit Matthias Maurer

Im Interview
Matthias Maurer mit verschränkten Armen.

TV-Tipp: Spurlos in Venedig

Was sich lohnt
Eine Frau mit Mantel und Sonnenbrille steht neben einem kleinen Jungen.

Das große prisma Weihnachts-Gewinnspiel

Sonder-Verlosung 2025
Die Gewinne des Weihnachts-Gewinnspiels von prisma.

Mit Kai und Knossi auf Achse

Im Interview
Kai Pflaume und Knossi auf einer mongolischen Hochzeit.

Fragen für Film-Fans

Filmwissen kompakt
Das "Film Quiz"

Stromberg ist zurück im Kino!

Comeback
Christoph Maria Herbst sitzt auf dem Schoß eines Kollegen im Büro.

Giovanni Zarrella verrät: Diese Künstler wünscht er sich für seine ZDF-Show

Im Interview
Die Giovanni Zarrella Show

Tom Beck und sein Flirt mit der KI

Im Interview
Tom Beck lacht.