Für Sie ausprobiert: „Kinder lieben Kuchen“

Endlich ein Backbuch, das wirklich Kinder und Erwachsene vereint. „Kinder lieben Kuchen“ ist die bunte Schatztruhe für Familien, die gemeinsam in der Küche zaubern wollen. Ob Baby-Zimtschnecken für die Allerkleinsten, einfache ABC-Kekse, die schon Vierjährige fast allein backen können, oder der trendige Einhorn-Kuchen für den nächsten Kindergeburtstag – hier findet sich für jedes Alter das passende Rezept. Dabei sind die Anleitungen bewusst einfach formuliert, und große Fotos machen Lust darauf, die Backideen in die Tat umzusetzen. Das Buch ist in vier Kapitel unterteilt: Für Babys und Kleinkinder gibt es zuckerfreie oder -reduzierte Rezepte, hier wird die Süße aus Obst und Co. genutzt. In der Familienbackstube gibt es Klassiker und lustige Rezepte wie Buntstife, Kacki- oder Igelkekse für gemeinsame Nachmittage in der Küche, und unter den Party-Highlights finden sich Motivtorten, bunte Bausteine, Krümelmonster-Muffins und vieles mehr. Ganz am Schluss kommt dann der Clou: Drei Rezepte sind komplett kindgerecht gestaltet mit Piktogrammen und Schritt-für-Schritt-Anleitung für die klein.