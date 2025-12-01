Das große prisma Weihnachts-Gewinnspiel

3x Badesofa-Sets Luxus im eigenen Badezimmer – das versprechen die BadesofaSets, bestehend aus einem Badewannenkissen (S) und einem Sitzkissen. Die Kissenhülle besteht aus einem Outdoorstoff, sowohl Kissenbezug als auch Innenkissen sind waschmaschinenfest und halten etwa Badesalzen stand. Durch ein Sandgewicht im Inneren wird Auftrieb verhindert. www.badesofa.de

9x2 Ballet Revolución Ballet Revolución begeistert mit einer explosiven Mischung aus klassischem Ballett, Contemporary Dance, Streetdance und lateinamerikanischen Einflüssen, befeuert von live gespielten Hits. Wir verlosen jeweils 3x2 Tickets für die Shows in Frankfurt am 19. Januar, in Berlin am 24. Februar und in Duisburg am 6. März. Alle weiteren Infos unter: www.atgtickets.de

2x Scheinwerfer mit Fernlicht Der „Core Highbeam“ von Busch und Müller bietet Fernlicht mit 100 Lux Lichtleistung. Das Lichtfeld öffnet sich über die Hell-Dunkel-Grenze nach oben und macht die Nacht zum Tage. Per Bluetooth-Taster „Blucon“ am Lenker lässt sich das Fernlicht aktivieren. Der Akku hält bis zu 18 Stunden und lädt in nur anderthalb Stunden per USB-C. Praktisch: 1500 mAh können unterwegs als Powerbank genutzt werden. www.bumm.de

2x SodastreamBundles

Der Wassersprudler Crystal 3.0 von Sodastream überzeugt mit einer spülmaschinenfesten Karaffe aus Glas und konnte beim Produktcheck der Stiftung Warentest die Gesamtnote 1,8 erringen. Mit Sirups in verschiedenen Geschmacksrichtungen lässt sich eine breite Auswahl an Getränken einfach zu Hause zubereiten. Wir verlosen zweimal je ein Bundle, bestehend aus dem Wassersprudler sowie fünf Sorten Sirup. www.sodastream.de

3x Fischgenuss Fisch-Fans haben viele Möglichkeiten, sich das Weihnachtsfest mit leckeren Gerichten zu verschönern. Für nachhaltigen Fischgenuss sorgt Alaska Seafood, etwa mit Alaska Seelachs, Kabeljau oder Scholle. Damit sich die Meeresbewohner in der Küche gut verarbeiten lassen, verlosen wir dreimal je ein hochwertiges Damastküchenmesser. Wer noch auf der Suche nach einem passenden Rezept ist, findet auf der Alaskaseafood-Homepage zahlreiche Vorschläge in verschiedenen Stilrichtungen. www.alaskaseafood.de

10x Wintergenuss 1834 verfasste August Raugraf von Wackerbarth das älteste bekannte Glühweinrezept Deutschlands. Behutsam an den heutigen Geschmack angepasst, führt das Erlebnisweingut diese Tradition mit „Wackerbarths Weiß & Heiß“ fort. Wir verlosen zehnmal je ein Genusspaket mit dem feinfruchtigen Wintergetränk aus Weißwein, Traubensaft und würzenden Zutaten sowie zwei exklusiven Glühweintassen von Schloss Wackerbarth. www.schloss-wackerbarth.de

2x Rätseln mit den Ehrlich Brothers „Ehrlich Brothers – Escape the House of Magic“ von Ravensburger ist ein Spiel für die ganze Familie. In sechs Rätselrunden, die immer schwieriger werden, ist Teamgeist gefragt. Auf die Spieler warten Logik-Rätsel, optische Täuschungen, Rechenknobeleien und Aufgaben zur visuellen Vorstellungskraft. Die Ehrlich Brothers geben Tipps. Wir verlosen zwei Exemplare. www.ravensburger.de

1x Wertgutschein für eine Reise Weihnachten verbringen viele Menschen gerne zu Hause im Kreis ihrer Lieben. Warum also nicht in gemütlicher Runde zusammen die nächste Reise planen? Wir verlosen das dazu passende „Urlaubsgeld“ in Form eines Reise-Wertgutscheins über 250 Euro vom Reiseveranstalter Trendtours. Mehr als 150 Ziele auf der ganzen Welt können mit dem Anbieter bereist werden. Alle Informationen und Reisen gibt es online unter: www.trendtours.de

5x Delikatessen-Pakete Wolfram Berge Delikatessen kreiert genussvolle Präsente für jeden Anlass, bestehend aus hochwertigen nationalen und internationalen Feinkostprodukten. Wir verlosen fünfmal je ein Präsent mit winterlichen Leckereien, zudem bekommt jeder der Gewinner einen Onlineshop-Gutschein über 20 Euro. www.delikatessen-berge.de

