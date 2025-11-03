Gewinnspiel: Adventsauszeit im Premier Inn-Hotel

Es wäre doch zu schön, für einen Moment aus dem Alltag wie aus einem fahrenden Zug auszusteigen. Einfach innehalten und die vorweihnachtliche Stimmung einatmen. Premier Inn macht es möglich und sorgt zwei Nächte lang für traumhaft guten Schlaf in einer deutschen Stadt der Wahl, um dort die Weihnachtsvorfreude voll auszukosten. Die Hotelmarke mit dem lila Logo ist mit mehr als 60 Hotels in ganz Deutschland vertreten. In geräumigen Zimmern mit schalldichten Wänden und Verdunklungsvorhängen schlummert es sich gut. Eine weitläufige, gemütliche Lobby, große Duschen und ein reichhaltiges Frühstücksbüfett gehören mit zum Angebot.
www.premierinn.de
Verlosung:
prisma und Premier Inn verlosen zwei Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Frühstücksbüfett in einem deutschen Premier Inn-Hotel nach Wahl.
Einfach bis zum 14.11.2025 unter 01378 / 900 371* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma71+ Ihre Adresse an die 99699**
* 0,50 Euro/Anruf ** 0,50 Euro/SMS.
Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen
