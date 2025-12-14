Gewinne einen digitalen Bilderrahmen von Aura Aspen!

Home Magazin Gewinnspiele

Der digitale Bilderrahmen Aura Aspen bringt Erinnerungen aus den Tiefen des Smartphones zurück in den Alltag! Mit seinem klassischen Design fügt er sich nahtlos in jeden Wohnraum ein. Wir verlosen einen Rahmen.
Sein entspiegeltes HD-Display mit papierähnlichem Passepartout und professioneller Kalibrierung für optimale Helligkeit, Kontrast und Farben lässt Fotos wie gedruckt wirken. Der Rahmen kann im Hoch- oder Querformat aufgestellt werden – die Anzeige passt sich automatisch an. Eine dezente Touch-Leiste am Rand des Geräts ermöglicht eine intuitive Bedienung, während ein Umgebungslichtsensor die Display-Helligkeit reguliert und das Gerät bei Dunkelheit abschaltet.

Nach Verbindung mit dem heimischen WLAN können über die Aura-App unbegrenzt Fotos und Videos in den Cloud-Speicher des Aspen geladen werden – ganz ohne Abo-Modell oder Funktionseinschränkungen. Freund:innen und Familie lassen sich in ein privates Netzwerk einladen und können eigene Bilder von überall auf der Welt direkt an den Rahmen senden. Wer den Aura Aspen verschenken möchte, kann ihn zudem über einen QR-Code auf der Verpackung vorab mit ersten Inhalten füllen.

Der Aura Aspen ist für 249,00 € u.a. auf auraframes.de erhältlich.

Zur Verlosung

Wir verlosen einen digitalen Bilderrahmen von Aura Aspen. Einfach bis zum 14.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Super-Dezember Special: Sonderverlosung 500€

Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.

Wichtig: *0,50€/Anruf | **0,50 Euro/SMS. 
Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.

Digitaler Bilderrahmen
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

