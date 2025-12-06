Gewinne ein RADIO ONE von Teufel!

Der Radioempfang erfolgt wahlweise ganz klassisch per UKW oder digital via DAB+. Wer lieber selber das Programm bestimmt oder einen persönlichen Weckton bevorzugt, streamt die Wunschmusik vom Handy oder Tablet per Bluetooth oder schließt einen Zuspieler über den Miniklinkeneingang an. Mit dem integrierten USB-Anschluss können Smartphone & Co direkt geladen werden. Das automatisch dimmende Display des RADIO ONE passt sich an die Lichtverhältnisse im Raum an und ermöglicht damit einen störungsfreien Schlaf. Weitere Infos unter teufel.de
Wir verlosen ein RADIO ONE von Teufel im Wert von 170 Euro. Einfach bis zum 06.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!
Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.
Wichtig: *0,50€/Anruf | **0,50 Euro/SMS.
Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.
