Gewinne den Springbrunnengarten von LEGO®!

02.12.2025 Super-Dezember Tür 2

Der LEGO® Icons Springbrunnengarten aus diesem Bauset für Erwachsene ist ein echter Blickfang fürs Wohnzimmer oder Büro. Wir verlosen 1 Set!
Der Springbrunnengarten von LEGO
Der Springbrunnengarten von LEGO®. Fotoquelle: Kooperationspartner

Freu dich auf ein Bauprojekt mit dem LEGO® Icons Springbrunnengarten aus diesem Bauset für Erwachsene. Du kannst wunderbar abschalten, während du das Ausstellungsstück fürs Wohnzimmer oder Büro mit all seinen aufwendigen Details baust. Arrangiere die Bäume, Blumen und Laubengänge immer wieder neu und verschiebe alle 4 Ecken des Gartens, bis du den perfekten Look erzielt hast.

Zur Verlosung

Wir verlosen 1x1 Lego-Set "Springbrunnengarten". Einfach bis zum 02.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Super-Dezember Special: Sonderverlosung 500€

Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.

LEGO® Springbrunnengarten
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

