Gewinne eine 5-Nächte-Erlebnisreise für zwei Personen im Wert von 3700 Euro!

Auch im Jahr 2026 laden die A-ROSA Städte- & Naturreisen ein, malerische Orte, geschichtsträchtige Bauwerke und Naturkulissen entlang der schönsten Wasserwege Europas zu erleben. An Bord sorgt der „Premium alles inklusive“-Tarif für Flexibilität und individuellen Komfort. Buffets, eine Auswahl an Getränken, das SPA-ROSA sowie exklusive Landausflüge machen jede Reise zu einem besonderen Erlebnis. In den Ferienzeiten bieten bestimmte A-ROSA Schiffe den Kids Club, ein Erlebnis- und Kreativprogramm, Familienkabinen für bis zu fünf Personen sowie eine Schwimmschule an.

Die 5-Nächte-Erlebnisreise mit A-ROSA nach Wahl für zwei Personen beinhaltet VollpensionPlus, eine Auswahl der Barkarte, die Nutzung des SPA- und Fitnessbereichs sowie die Unterbringung in einer Doppelaußenkabine der Kategorie C mit (französischem) Balkon. Der Gewinn gilt nach Verfügbarkeit für den Reisezeitraum 2026 und kann nicht verlängert, in bar ausgezahlt, veräußert oder weitergegeben werden. Ausgenommen sind Festtagsreisen. Nicht enthalten sind die An- und Abreise, die Ausflüge oder weitere persönliche Ausgaben an Bord.

Weitere Informationen, Buchung und Katalog im Reisebüro, unter Telefon 0381-2026001 oder www.a-rosa.de/fernweh.

Zur Verlosung Wir verlosen eine 5-Nächte-Erlebnisreise nach Wahl für zwei Personen. Einfach bis zum 31.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Super-Dezember Special: Sonderverlosung 500€ Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.