Verlosung: Leckereien für Verliebte

Am Samstag, 14. Februar, wird wieder der Valentinstag gefeiert, an dem sich viele Liebende beschenken. Wer seinen Liebsten anlässlich dieses Tages eine Freude machen und sie verwöhnen möchte, kann auf Delikatessen aus dem Hause Wolfram Berge zurückgreifen. Im Genusspaket, von dem wir insgesamt fünf Exemplare verlosen, sind beispielsweise verführerische italienische Pasta Amore in Herzform, prickelnder Prosecco, feiner Fruchtaufstrich und weitere ausgewählte Spezialitäten enthalten. Wir wünschen viel Glück beim Gewinnspiel und einen schönen Valentinstag!

www.delikatessen-berge.de