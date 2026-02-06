Gewinne das Kochbuch "Schwäbische Tapas"

Ganz nach dem Vorbild der spanischen Tapas bekommen schwäbische Gerichte ein neues Gesicht: Ob Linsen-Ochsenbäckle-Salat, Gaisburger Marsch oder Nonnenfürzle mit Zwetschgen – dieses Kochbuch zeigt in rund 80 Rezepten, wie aus traditionellen Speisen raffinierte, zeitgemäße Kleinigkeiten entstehen. Ein Kochbuch für alle, die die schwäbische Küche lieben und ihre Lieblingsgerichte auf neue, moderne Weise genießen möchten.
Wir verlosen 2x1 Kochbuch "Schwäbische Tapas". Einfach bis zum 13.02.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!