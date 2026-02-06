Gewinne das Kochbuch "Schwäbische Tapas"

Ganz nach dem Vorbild der spanischen Tapas bekommen schwäbische Gerichte ein neues Gesicht: Ob Linsen-Ochsenbäckle-Salat, Gaisburger Marsch oder Nonnenfürzle mit Zwetschgen ­– dieses Kochbuch zeigt in rund 80 Rezepten, wie aus traditionellen Speisen raffinierte, zeitgemäße Kleinigkeiten entstehen. Ein Kochbuch für alle, die die schwäbische Küche lieben und ihre Lieblingsgerichte auf neue, moderne Weise genießen möchten.