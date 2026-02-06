Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne das Kochbuch "Schwäbische Tapas"

06.02.2026 Verlosung

Rainer Klutsch vereint in "Schwäbische Tapas" 20 beliebte Klassiker der Region und verwandelt diese in kreative, kleine Genussportionen – perfekt zum Teilen, Entdecken und Genießen. Wir verlosen 2 Exemplare!
Das Cover des Kochbuchs "Schwäbische Tapas"
Das Cover des Kochbuchs "Schwäbische Tapas" Fotoquelle: Kooperationspartner

Ganz nach dem Vorbild der spanischen Tapas bekommen schwäbische Gerichte ein neues Gesicht: Ob Linsen-Ochsenbäckle-Salat, Gaisburger Marsch oder Nonnenfürzle mit Zwetschgen ­– dieses Kochbuch zeigt in rund 80 Rezepten, wie aus traditionellen Speisen raffinierte, zeitgemäße Kleinigkeiten entstehen. Ein Kochbuch für alle, die die schwäbische Küche lieben und ihre Lieblingsgerichte auf neue, moderne Weise genießen möchten.

Zur Verlosung

Wir verlosen 2x1 Kochbuch "Schwäbische Tapas". Einfach bis zum 13.02.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

