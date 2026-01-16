Gewinne das Buch & Kinokarten zu "Astrid Lindgren – Die Menschheit hat den Verstand verloren"

Home Magazin Gewinnspiele

Das Buch sowie der neue Film drehen sich um Astrid Lindgrens Kriegstagebücher von 1939–1945: eine lange verborgene Chronik des Kriegs mit einem Appell an Menschlichkeit. Wir verlosen 2 Pakete bestehend aus dem Buch, Kinokarten sowie einem Stifte-Set!
"Astrid Lindgren – Die Menschheit hat den Verstand verloren" nähert sich der Autorin auf neue Weise, widmet sich ihren Tagebüchern, die zwischen 1939-1945 entstanden sind und erzählt von der noch unbekannten Astrid Lindgren als Chronistin des Zweiten Weltkriegs. Die erst 2015 veröffentlichten und in mehr als 20 Sprachen übersetzen Kriegstagebücher von Astrid Lindgren lagen 70 Jahre lang in ihrem Schlafzimmer im Wäscheschrank verborgen. Sie sind eine einzigartige Dokumentation aus der Sicht einer Mutter und frühen Feministin der Schrecken von Diktatur und Terror – und appellieren leidenschaftlich an Mitmenschlichkeit, Frieden und Gleichberechtigung.

Wir verlosen 2 Pakete mit: 1 Buch, 1 Stifte-Set sowie je 2 Kinokarten zu "Astrid Lindgren – Die Menschheit hat den Verstand verloren". Einfach bis zum 23.01.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

