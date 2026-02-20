Gewinne Tickets zu Charly Klausers Tour "Willkommen im Leben"

Von den großen Bühnen in exklusive Clubs: Man kennt Charly Klauser als Musikerin live auf der Bühne mit Peter Maffay, Sasha oder in der Showband von Carolin Kebekus, außerdem als Solokünstlerin im Vorprogramm von Johannes Oerding, Max Giesinger, Die Fantastischen Vier und Laith Al-Deen. Jetzt bringt sie ihre neuen Songs mit ihrer Live-Band auf eine exklusive Clubtour: intim, atmosphärisch und voller Energie zwischen Pop, Rock und Indie. Als Musikerin, Produzentin und Multiinstrumentalistin vereint sie alle Facetten in einer Person – live ein echtes Ausnahme-Erlebnis. Bis dahin kann man sich mit ihrer neuen Single „Willkommen im Leben“ schon mal perfekt einstimmen!

Zu den Tickets: www.charlyklauser.com