Gewinne Tickets zu Charly Klausers Tour "Willkommen im Leben"

20.02.2026 Verlosung

Charly Klauser geht mit neuen Songs auf exklusive Clubtour und präsentiert ihren energiegeladenen Sound live mit Band. Wir verlosen Tickets für ihre Tour in verschiedenen Städten!
Charly Klauser auf der Bühne
Charly Klauser auf der Bühne Fotoquelle: ThomasKaup

Von den großen Bühnen in exklusive Clubs: Man kennt Charly Klauser als Musikerin live auf der Bühne mit Peter Maffay, Sasha oder in der Showband von Carolin Kebekus, außerdem als Solokünstlerin im Vorprogramm von Johannes Oerding, Max Giesinger, Die Fantastischen Vier und Laith Al-Deen. Jetzt bringt sie ihre neuen Songs mit ihrer Live-Band auf eine exklusive Clubtour: intim, atmosphärisch und voller Energie zwischen Pop, Rock und Indie. Als Musikerin, Produzentin und Multiinstrumentalistin vereint sie alle Facetten in einer Person – live ein echtes Ausnahme-Erlebnis. Bis dahin kann man sich mit ihrer neuen Single „Willkommen im Leben“ schon mal perfekt einstimmen!
Zu den Tickets: www.charlyklauser.com

Alle Termine im Überblick:

  • 26.02.26 – Hamburg – Hebebühne
  • 27.02.26 – Berlin – Privatclub
  • 28.02.26 – Güstrow – DasStudioZwei
  • 01.03.26 – Dresden – GrooveStation
  • 05.03.26 – Wissen – Kulturwerk
  • 07.03.26 – Köln – Yuca

Zur Verlosung

Wir verlosen je 5x2 Tickets für Charly Klausers Auftritte in Hamburg, Berlin und Köln. Einfach bis zum 23.02.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Charly Klauser Tickets

* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz.

