Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne eine DVD und ein signiertes Filmplakat zu "22 Bahnen"

23.01.2026 Verlosung

Gewinne eine DVD und ein signiertes Filmplakat zu "22 Bahnen"

Die Bestseller-Verfilmung "22 Bahnen" nach Caroline Wahl erzählt bewegend von zwei Schwestern, Hoffnung und Zusammenhalt. Wir verlosen 3 DVDs und von der Autorin signierte Filmplakate!
Das Film-Cover zu "22 Bahnen"
Das Film-Cover zu "22 Bahnen" Fotoquelle: Kooperationspartner

Tildas (Luna Wedler) Tage sind streng durchgetaktet: studieren, an der Supermarktkasse sitzen, schwimmen, sich um ihre kleine Schwester Ida (Zoë Baier) kümmern – und an schlechten Tagen auch um ihre Mutter (Laura Tonke). Zu dritt wohnen sie im traurigsten Haus der Fröhlichstraße in einer Kleinstadt, die Tilda hasst. Ihre Freunde sind längst weg, leben in Amsterdam oder Berlin, nur Tilda ist geblieben. Denn irgendjemand muss für Ida da sein, Geld verdienen, die Verantwortung tragen. Nennenswerte Väter gibt es keine, die Mutter ist alkoholabhängig. Eines Tages aber geraten die Dinge in Bewegung: Tilda bekommt eine Promotion in Berlin in Aussicht gestellt, und es blitzt eine Zukunft auf, die Freiheit verspricht. Und Viktor (Jannis Niewöhner) taucht auf, der große Bruder von Ivan, den Tilda fünf Jahre zuvor verloren hat. Viktor, der – genau wie sie – immer 22 Bahnen schwimmt. Doch als Tilda schon beinahe glaubt, es könnte alles gut werden, gerät die Situation zu Hause vollends außer Kontrolle…

Zur Verlosung

Wir verlosen 3x1 DVD + signiertem Filmposter zu "22 Bahnen". Einfach bis zum 30.01.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

DVD & Filmplakat "22 Bahnen"
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

Das könnte dich auch interessieren

Gewinne das Buch & Kinokarten zu "Astrid Lindgren – Die Menschheit hat den Verstand verloren"

Verlosung
Das Buch, Kinogutscheine & Stifte-Set zu "Astrid Lindgren – Die Menschheit hat den Verstand verloren"

Gewinne "All das Ungesagte zwischen uns" auf DVD!

Verlosung
Das DVD-Cover von "All das Ungesagte zwischen uns"

Urlaub im Allgäu gewinnen

Gewinnspiel
Ein Wellness-Bereich in einem Hotel.

Gewinne ein Glückslos der Aktion Mensch!

Super-Dezember Tür 34
Gewinne mit etwas Glück ein Los von Aktion Mensch!

Gewinne "Das Kanu des Manitu" auf DVD!

Verlosung
Die DVD von "Das Kanu des Manitu"

Gewinne einen Wochenkalender oder Musik-Experimente mit Der Maus!

Super-Dezember Tür 33
Zwei Maus-Spiele

Gewinne ein Überraschungspaket mit Wein aus Südtirol!

Super-Dezember Tür 32
Gewinne Wein aus Südtirol!

Gewinne eine 5-Nächte-Erlebnisreise für zwei Personen im Wert von 3700 Euro!

Super-Dezember Tür 31
Ein Flusskreuzfahrtschiff von A-ROSA

Gewinne das signierte Album "Hör nie auf damit" von Beatrice Egli!

Super-Dezember Tür 30
Die CD von Beatrice Eglis Album "Hör nie auf damit"

Gewinne ein Knobel-Spiel oder ein Karten-Set von Conni!

Super-Dezember Tür 29
Zwei Conni-Spiele.

Gewinne ein Glückslos der Aktion Mensch!

Super-Dezember Tür 28
Gewinne mit etwas Glück ein Los von Aktion Mensch!

Gewinne das interaktive Spiel "echoes Tatort: Der Geisterseher"

Super-Dezember Tür 27
Das Mystery-Spiel "echoes Tatort: Der Geisterseher"