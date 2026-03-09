Jetzt gewinnen: Die Autobiografie von Liza Minnelli

In ihrer Autobiografie gibt die legendäre Schauspielerin und Sängerin Liza Minnelli einen Einblick in ihr aufregendes Leben, das von Glamour und Erfolgen, aber auch von großen Herausforderungen geprägt ist. Als Tochter der Hollywood-Schauspielerin Judy Garland und des Regisseurs Vincente Minnelli war ihr ein Leben im Showbiz fast schon vorherbestimmt. Im Laufe ihrer Karriere wurde sie vielfach mit Preisen wie dem Oscar ausgezeichent. Doch ihr Leben kennt nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Von beidem erzählt sie in ihrem Buch mitreißend und ungeschminkt.
www.heyne-verlag.de
prisma und der Heyne Verlag verlosen 20-mal je ein Exemplar der Liza-Minnelli-Autobiografie „Liza – Kids, Wait Till You Hear This!“.
Einfach bis zum 20.3.2026 unter 01378 / 900 370* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma70 + Ihre Adresse an die 99699**
* 0,50 Euro/Anruf
** 0,50 Euro/SMS.
Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen