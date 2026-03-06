Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne ein Paket zum Kinofilm "Das geheime Stockwerk"

06.03.2026

Ein geheimnisvoller Aufzug katapultiert den jungen Karli ins Jahr 1938. Mit neuen Freunden deckt er im Alpenhotel ein gefährliches Geheimnis auf. Wir verlosen 2 Pakete zum Film!
Zum Kinofilm: Karli (12) zieht mit seiner Familie in die Alpen, wo sich seine Eltern endlich den Traum vom eigenen Hotel erfüllen. Bei seinen Streifzügen durch das ehemalige Grandhotel entdeckt er, dass er in einem alten Lastenaufzug in der Zeit reisen kann – und landet im Jahr 1938! Karli freundet sich dort mit dem jüdischen Gästemädchen HANNAH und dem Schuhputzerjungen GEORG an. Doch Karli wagt nicht, seinen Freunden zu erzählen, was er über das Jahr 1938 erfährt, und warum es lebenswichtig ist, dass Hannah nicht nach Berlin zurückfährt. Als Georg zu Unrecht des Diebstahls bezichtigt und gefeuert wird, wollen seine neuen Freunde ihm helfen und den wahren Gauner finden. Dabei entdecken die drei, dass im Hotel seltsame Dinge vor sich gehen. Ist der gutaussehende Pianist BRUNO ein Juwelendieb? Und steckt Hannahs Vater mit ihm unter einer Decke? Die Kinder beschließen, das Rätsel zu knacken und finden heraus, dass sich hinter der Hotelfassade ein riesiges Geheimnis verbirgt!

Zum Buch: Das thematisch passende Buch „Als die gelben Blätter fielen“ (Dressler Verlag) ist eine feinfühlige Geschichte über Hoffnung und Freundschaft in Zeiten des Nationalsozialismus. Es wurde für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2025 niminiert.

Zur Verlosung

Wir verlosen 2x1 Paket zum Film bestehend aus: je 2 Kinokarten, eine Taschenlampe, ein Stifte-Set sowie das thematisch passende Buch "Als die gelben Blätter fielen" vom Dressler Verlag. Einfach bis zum 30.03.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen, Wunschfarbe wählen und auf "Absenden" klicken*. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

