PKW-Reifen mit Garantie

MAXXIS bietet Ihnen die Chance, einen Satz ihrer hochwertigen Sommerreifen zu gewinnen. Mit Grip, Komfort und Langlebigkeit sind Sie bestens für den Sommer gerüstet. Nehmen Sie bis zum 13.3.2026 am Gewinnspiel teil und sichern Sie sich die Möglichkeit auf ein Fahrvergnügen der Extraklasse.
Ein Satz Reifen.
Jetzt einen Satz Sommerreifen von Maxxis gewinnen! Fotoquelle: Kooperationspartner

Mit MAXXIS fahren Sie auf der sicheren Seite. MAXXIS gehört weltweit zu den größten Reifenherstellern und ist bekannt für Qualität und Performance. Die PKW-Reifen überzeugen durch Grip, Komfort und Langlebigkeit. Zudem bietet MAXXIS auf alle PKW-Reifen eine kostenfreie Fünf-Jahres-Garantie an, mit der Sie im Falle eines Reifenschadens, Diebstahl oder Vandalismus versichert sind. Jetzt haben Sie die Chance, einen Satz MAXXIS Sommerreifen zu gewinnen. Einfach teilnehmen und mit etwas Glück Ihren nächsten Sommer mit einem Höchstmaß an Fahrspaß genießen.
www.maxxis.de

Verlosung:

prisma und MAXXIS verlosen einen Satz Sommerreifen in erstklassiger Qualität und zuverlässiger Performance.

Einfach bis zum 13.3.2026 unter 01378 / 900 360* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma60+ Ihre Adresse an die 99699**
*0,50 Euro/Anruf
** 0,50 Euro/SMS.

Der Preis wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen

