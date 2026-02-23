Historischer Roman: „Helena“ gewinnen

Iny Klocke und Elmar Wohlrath sind das Autorenehepaar, das sich hinter dem Pseudonym Iny Lorentz verbirgt. Seit vielen Jahren schreiben die beiden historische Romane, zu den bekanntesten dürfte „Die Wanderhure“ zählen, der auch erfolgreich verfilmt wurde. Ihr neuester Roman trägt den Titel „Helena. Das Schicksal der Todesschwestern“ und spielt im 19. Jahrhundert. Es geht um Lene, die erfährt, dass ihre Mutter nicht, wie sie dachte, gestorben ist, sondern ihren grausamen Vater verlassen hat und nach Griechenland gegangen ist. Lene reißt von zu Hause aus und macht sich auf den Weg nach Griechenland, wo der Unabhängigkeitskampf tobt. www.heyne-verlag.de