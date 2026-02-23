Home Magazin Gewinnspiele

Historischer Roman: „Helena“ gewinnen

23.02.2026 Historischer Roman

Historischer Roman: „Helena“ gewinnen

Das Autorenduo Iny Lorentz präsentiert den neuen historischen Roman "Helena. Das Schicksal der Todesschwestern". Erleben Sie Lenas Reise nach Griechenland während des Unabhängigkeitskampfes. Jetzt bei unserem Gewinnspiel ein Exemplar gewinnen!
Das Buch "Helena".
Jetzt ein Exemplar des Romans "Helena" gewinnen. Fotoquelle: Kooperationspartner

Iny Klocke und Elmar Wohlrath sind das Autorenehepaar, das sich hinter dem Pseudonym Iny Lorentz verbirgt. Seit vielen Jahren schreiben die beiden historische Romane, zu den bekanntesten dürfte „Die Wanderhure“ zählen, der auch erfolgreich verfilmt wurde. Ihr neuester Roman trägt den Titel „Helena. Das Schicksal der Todesschwestern“ und spielt im 19. Jahrhundert. Es geht um Lene, die erfährt, dass ihre Mutter nicht, wie sie dachte, gestorben ist, sondern ihren grausamen Vater verlassen hat und nach Griechenland gegangen ist. Lene reißt von zu Hause aus und macht sich auf den Weg nach Griechenland, wo der Unabhängigkeitskampf tobt. www.heyne-verlag.de

Verlosung:

prisma und der Heyne Verlag verlosen 20-mal je ein Exemplar des Romans „Helena. Das Schicksal der Todesschwestern“ von Iny Lorentz.

Einfach bis zum 6.3.2026 unter 01378 / 900 370* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma70+
Ihre Adresse an die 99699**

Der Preis wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt.Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen
* 0,50 Euro/Anruf
** 0,50 Euro/SMS.

Das könnte dich auch interessieren

Gewinne Tickets zu Charly Klausers Tour "Willkommen im Leben"

Verlosung
Charly Klauser auf der Bühne

Stressfrei entspannen im Sauerland

Urlaubstraum
Das Hotel Stockhausen.

Gewinne ein Filmplakat zu "Oldboy"

Verlosung
Eine Filmszene aus Oldboy

Leckereien für Verliebte

Verlosung
Ein Geschenkkorb zum Valentinstag.

Gewinne das Kochbuch "Schwäbische Tapas"

Verlosung
Das Cover des Kochbuchs "Schwäbische Tapas"

Gewinne eine Kulturtasche zum Film "SABBATICAL"

Verlosung
Eine Kulturtasche mit der Aufschrift "Sabbatical".

Gewinne eine DVD und ein signiertes Filmplakat zu "22 Bahnen"

Verlosung
Das Film-Cover zu "22 Bahnen"

Gewinne das Buch & Kinokarten zu "Astrid Lindgren – Die Menschheit hat den Verstand verloren"

Verlosung
Das Buch, Kinogutscheine & Stifte-Set zu "Astrid Lindgren – Die Menschheit hat den Verstand verloren"

Gewinne "All das Ungesagte zwischen uns" auf DVD!

Verlosung
Das DVD-Cover von "All das Ungesagte zwischen uns"

Urlaub im Allgäu gewinnen

Gewinnspiel
Ein Wellness-Bereich in einem Hotel.

Gewinne ein Glückslos der Aktion Mensch!

Super-Dezember Tür 34
Gewinne mit etwas Glück ein Los von Aktion Mensch!

Gewinne "Das Kanu des Manitu" auf DVD!

Verlosung
Die DVD von "Das Kanu des Manitu"