Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne "All das Ungesagte zwischen uns" auf DVD!

09.01.2026 Verlosung

Gewinne "All das Ungesagte zwischen uns" auf DVD!

Das Leben von Morgan Grant und ihrer Tochter Clara wird durch einen Schicksalsschlag auf die Probe gestellt. Ein bewegendes Drama über Familie, Verlust und Neubeginn. Wir verlosen 2 DVDs!
Das DVD-Cover von "All das Ungesagte zwischen uns"
Das DVD-Cover von "All das Ungesagte zwischen uns" Fotoquelle: Kooperationspartner

Morgan Grant, eine junge Mutter, und ihre 16-jährige Tochter Clara decken nach einem verheerenden Unfall ein schockierendes Familiengeheimnis auf. Zwischen Trauer, Geheimnissen und neuen Gefühlen müssen sie lernen, einander neu zu begegnen. Mit Warmherzigkeit und Humor verknüpft dieser bewegende Film Claras ergreifende Coming-of-Age-Geschichte mit Morgans emotionaler Reise, die mit Blick in ihre eigene Vergangenheit ihre Zukunft neu definiert.

Zur Verlosung

Wir verlosen 2x1 DVD von "All das Ungesagte zwischen uns". Einfach bis zum 16.01.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

DVD "All das Ungesagte zwischen uns"
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

Das könnte dich auch interessieren

Urlaub im Allgäu gewinnen

Gewinnspiel
Ein Wellness-Bereich in einem Hotel.

Gewinne ein Glückslos der Aktion Mensch!

Super-Dezember Tür 34
Gewinne mit etwas Glück ein Los von Aktion Mensch!

Gewinne "Das Kanu des Manitu" auf DVD!

Verlosung
Die DVD von "Das Kanu des Manitu"

Gewinne einen Wochenkalender oder Musik-Experimente mit Der Maus!

Super-Dezember Tür 33
Zwei Maus-Spiele

Gewinne ein Überraschungspaket mit Wein aus Südtirol!

Super-Dezember Tür 32
Gewinne Wein aus Südtirol!

Gewinne eine 5-Nächte-Erlebnisreise für zwei Personen im Wert von 3700 Euro!

Super-Dezember Tür 31
Ein Flusskreuzfahrtschiff von A-ROSA

Gewinne das signierte Album "Hör nie auf damit" von Beatrice Egli!

Super-Dezember Tür 30
Die CD von Beatrice Eglis Album "Hör nie auf damit"

Gewinne ein Knobel-Spiel oder ein Karten-Set von Conni!

Super-Dezember Tür 29
Zwei Conni-Spiele.

Gewinne ein Glückslos der Aktion Mensch!

Super-Dezember Tür 28
Gewinne mit etwas Glück ein Los von Aktion Mensch!

Gewinne das interaktive Spiel "echoes Tatort: Der Geisterseher"

Super-Dezember Tür 27
Das Mystery-Spiel "echoes Tatort: Der Geisterseher"

Gewinne drei besondere Alben von Shakira auf Vinyl!

Verlosung
Die Cover der drei Alben von Shakira

Gewinne 100 Euro Weihnachtsgeld!

Super-Dezember Tür 26
Unterschiedliche Euro-Geldscheine