Gewinne "All das Ungesagte zwischen uns" auf DVD!

Morgan Grant, eine junge Mutter, und ihre 16-jährige Tochter Clara decken nach einem verheerenden Unfall ein schockierendes Familiengeheimnis auf. Zwischen Trauer, Geheimnissen und neuen Gefühlen müssen sie lernen, einander neu zu begegnen. Mit Warmherzigkeit und Humor verknüpft dieser bewegende Film Claras ergreifende Coming-of-Age-Geschichte mit Morgans emotionaler Reise, die mit Blick in ihre eigene Vergangenheit ihre Zukunft neu definiert.