Home Magazin Gewinnspiele

Stressfrei entspannen im Sauerland

16.02.2026 Urlaubstraum

Stressfrei entspannen im Sauerland

Das Ferienhotel Stockhausen im Sauerland bietet Erholung und Abenteuer für die ganze Familie. Jetzt teilnehmen und einen Aufenthalt für zwei Personen gewinnen!
Das Hotel Stockhausen.
Jetzt fünf Übernachtungen für zwei Personen gewinnen! Fotoquelle: Kooperationspartner

Fernab von Stress und Lärm liegt in idyllischer Lage das familiär geführte  Ferien-, Sport- und Wellness-Hotel Stockhausen am Ortsrand von Sellinghausen im Sauerland. Das Ferienparadies bietet Sportangebote, Ruhe und Entspannung. Der vor der Haustür liegende Sauerland-Höhenflug wurde zum zweitschönsten Wanderweg Deutschlands gekürt. Zu jeder Jahreszeit bietet das Ferienparadies Angebote vom Wandern, über Fitness bis hin zum eigenen Reiterhof – alles für die ganze Familie. Im Winter sorgt der eigene Südhang mit Schneekanonen für ein Winterabenteuer im Sauerland. Urlauber können auch die Wellness-Angebote mit Erlebnisbad und die Rutsche für die Kinder genießen.
www.ferienhotel-stockhausen.de

Verlosung:

prisma und das Ferienhotel Stockhausen verlosen einmal einen Aufenthalt für zwei Personen mit fünf Übernachtungen inklusive Halbpension.

Einfach bis zum 27.2.2026 unter 01378 / 900 360* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma60+ Ihre Adresse an die 
99699**

* 0,50 Euro/Anruf
** 0,50 Euro/SMS.

Der Preis wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Teilnahmebedingungen finden Sie auf 
www.prisma.de/teilnahmebedingungen.

Das könnte dich auch interessieren

Gewinne ein Filmplakat zu "Oldboy"

Verlosung
Eine Filmszene aus Oldboy

Leckereien für Verliebte

Verlosung
Ein Geschenkkorb zum Valentinstag.

Gewinne das Kochbuch "Schwäbische Tapas"

Verlosung
Das Cover des Kochbuchs "Schwäbische Tapas"

Gewinne eine Kulturtasche zum Film "SABBATICAL"

Verlosung
Eine Kulturtasche mit der Aufschrift "Sabbatical".

Gewinne eine DVD und ein signiertes Filmplakat zu "22 Bahnen"

Verlosung
Das Film-Cover zu "22 Bahnen"

Gewinne das Buch & Kinokarten zu "Astrid Lindgren – Die Menschheit hat den Verstand verloren"

Verlosung
Das Buch, Kinogutscheine & Stifte-Set zu "Astrid Lindgren – Die Menschheit hat den Verstand verloren"

Gewinne "All das Ungesagte zwischen uns" auf DVD!

Verlosung
Das DVD-Cover von "All das Ungesagte zwischen uns"

Urlaub im Allgäu gewinnen

Gewinnspiel
Ein Wellness-Bereich in einem Hotel.

Gewinne ein Glückslos der Aktion Mensch!

Super-Dezember Tür 34
Gewinne mit etwas Glück ein Los von Aktion Mensch!

Gewinne "Das Kanu des Manitu" auf DVD!

Verlosung
Die DVD von "Das Kanu des Manitu"

Gewinne einen Wochenkalender oder Musik-Experimente mit Der Maus!

Super-Dezember Tür 33
Zwei Maus-Spiele

Gewinne ein Überraschungspaket mit Wein aus Südtirol!

Super-Dezember Tür 32
Gewinne Wein aus Südtirol!