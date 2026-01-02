Home Magazin Gewinnspiele

02.01.2026 Super-Dezember Tür 33

Gewinne einen Wochenkalender oder Musik-Experimente mit Der Maus!

Seit über 50 Jahren steht Die Maus für Neugier, Wissen und Unterhaltung. Auch in diesem Jahr begeistert sie mit Geschenkideen voller Lern- und Entdeckerfreude. Wir verlosen einen Wochenkalender und ein Musik-Experimente-Set!
Zwei Maus-Spiele
Wir verlosen 1x Schütze die Erde mit der Maus Wochenkalender & 1x Musik-Experimente mit der Maus! Fotoquelle: Kooperationspartner

Schütze die Erde mit der Maus Wochenkalender 2026 von Harenberg

Nachhaltige Impulse gibt der „Schütze die Erde mit der Maus“-Kalender von Harenberg, ausgezeichnet mit der Top-10-Riege des Kalenderpreises 2026 des Deutschen Buchhandels. Woche für Woche warten kreative Aktionen rund um Natur, Recycling und Umweltschutz.

Musik-Experimente mit der Maus von FRANZIS

Ob Schallkanone bauen, Knallmonster basteln oder Schallwellen beobachten: Mit mehr als 20 Versuchen rund um Musik und Akustik gibt’s mit diesem Experimentierset ordentlich was auf die Ohren. Mit 24 Experimenten rund um Schall, Akustik und Musik!

Zur Verlosung

Wir verlosen 1x Schütze die Erde mit der Maus Wochenkalender & 1x Musik-Experimente mit der Maus. Einfach bis zum 02.01.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Super-Dezember Special: Sonderverlosung 500€

Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.

Wichtig: *0,50€/Anruf | **0,50 Euro/SMS. 
Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.

Die Maus
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

