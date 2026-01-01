Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne ein Überraschungspaket mit Wein aus Südtirol!

Zur Festtagsküche gehören nicht nur klassische Gerichte, sondern auch passende Weine. Südtirol bietet dafür unterschiedliche Stilrichtungen. Wir verlosen ein Überraschungspaket mit Wein aus Südtirol!
Zu den Feiertagen spielt die Wahl des passenden Weins eine zentrale Rolle. Weine aus Südtirol zeichnen sich durch unterschiedliche Stilrichtungen aus, die sich gut mit klassischen Gerichten der Winterküche kombinieren lassen. Ein Gewürztraminer mit ausgeprägter Aromatik kann ein Käsefondue begleiten, während ein Weißburgunder mit zurückhaltender Frucht und frischer Säure zu Raclette passt. Für Fleischfondue bietet sich Lagrein mit seiner kräftigeren Struktur an. Südtiroler Sekte eignen sich als Begleitung zu leichten Speisen oder zum Jahreswechsel.
Weitere Informationen: suedtirolwein.com 

Wir verlosen ein Überraschungspaket mit 6 Flaschen Wein aus Südtirol. Einfach bis zum 01.01.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Super-Dezember Special: Sonderverlosung 500€

Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.

*0,50€/Anruf | **0,50 Euro/SMS. 
Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.

Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

