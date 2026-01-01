Gewinne ein Überraschungspaket mit Wein aus Südtirol!

Zu den Feiertagen spielt die Wahl des passenden Weins eine zentrale Rolle. Weine aus Südtirol zeichnen sich durch unterschiedliche Stilrichtungen aus, die sich gut mit klassischen Gerichten der Winterküche kombinieren lassen. Ein Gewürztraminer mit ausgeprägter Aromatik kann ein Käsefondue begleiten, während ein Weißburgunder mit zurückhaltender Frucht und frischer Säure zu Raclette passt. Für Fleischfondue bietet sich Lagrein mit seiner kräftigeren Struktur an. Südtiroler Sekte eignen sich als Begleitung zu leichten Speisen oder zum Jahreswechsel.

Weitere Informationen: suedtirolwein.com

Zur Verlosung Wir verlosen ein Überraschungspaket mit 6 Flaschen Wein aus Südtirol. Einfach bis zum 01.01.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Super-Dezember Special: Sonderverlosung 500€ Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.