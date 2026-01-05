Urlaub im Allgäu gewinnen

Im Herzen von Oberstaufen befindet sich das Vier-Sterne-Hotel Adler. Zentral gelegen und geprägt von Allgäuer Gastfreundschaft, bietet das Traditionshaus im Sommer eine große Sonnenterrasse und im Winter eine lebhafte Après-Ski-Bar. Ein kleiner, feiner Wellnessbereich sorgt für Ruhe und Erholung. Der Gewinn umfasst drei Übernachtungen für zwei Personen (inklusive Frühstücksbuffet, Verwöhnmenü am Abend und einem Cocktail an der Bar) sowie einen Wellnessgutschein. Mit „Oberstaufen PLUS“ nutzen Gäste zahlreiche Freizeitangebote kostenfrei – darunter Bergbahnen, Panoramabad, Skifahren und Golf.

www.adler-oberstaufen.de

Verlosung:

prisma und das Hotel Adler verlosen ein „Genießer-Arrangement“ mit drei Übernachtungen für zwei Personen im Hotel Adler sowie weiteren Extras.

Einfach bis zum 16.1.2026 unter 01378 / 900 360* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma60 + Ihre Adresse an die 99699**

* 0,50 Euro/Anruf ** 0,50 Euro/SMS.