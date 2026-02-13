Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne ein Filmplakat zu "Oldboy"

13.02.2026 Verlosung

Gewinne ein Filmplakat zu "Oldboy"

15 Jahre lang wird Oh Dae-su ohne Grund gefangen gehalten — dann kommt er plötzlich frei. Jetzt beginnt ein gnadenloser Rachefeldzug. Wir verlosen 2 Filmplakate!
Eine Filmszene aus Oldboy
Oldboy Fotoquelle: Kooperationspartner

15 Jahre eingesperrt, 5 Tage Zeit für Rache: Ohne erkennbaren Grund wird der Geschäftsmann Oh Dae-su (Choi Min-sik) entführt und in einen fensterlosen Raum gesperrt. Sein einziger Kontakt zur Außenwelt ist ein Fernseher, über den er eines Tages aus den Nachrichten erfährt, dass seine Frau ermordet worden ist und er dafür verantwortlich gemacht wird. Nach 15 langen Jahren in völliger Isolation wird Oh Dae-su plötzlich in die Freiheit entlassen. Auf der Suche nach Antworten schwört er Rache an seinen Peinigern, doch die Tortur ist für ihn noch nicht überstanden ...

Im Rahmen der Best of Cinema-Reihe gibt es am 3. März nun die einmalige Gelegenheit, Burtons Leinwandhighlight erneut im Kino zu erleben. Einen Vorgeschmack bietet der Trailer:

Zur Verlosung

Wir verlosen 2 Filmplakate zu "Oldboy". Einfach bis zum 20.02.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Filmplakat zu "Oldboy"
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns

