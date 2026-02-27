Gewinne eine All-Inclusive-Übernachtung im Kinderhotel Feldberger Hof!

Rein ins Wintervergnügen: Dieses startet direkt am Familotel Feldberger Hof. Mit Ski oder Snowboard lassen sich im Winterzauber am Feldberg 50 Pistenkilometer entdecken. Tanke neue Energie und erlebe Abenteuer und Entspannung für die ganze Familie am Feldberg. JETZT NEU! All-Inklusive „Premium“ für den puren Verwöhnurlaub im Kinderhotel Feldberger Hof.
Im Familotel Feldberger Hof wird der gesamte Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis, denn ganz egal, ob jetzt beim Wintersport oder im Frühling beim Wichtelpfad oder auf den Outdoor-Spielplätzen auf dem Hotelgelände – es ist für jeden etwas Passendes dabei. www.feldberger-hof.de
Wir verlosen eine Übernachtung im Doppelzimmer mit All-Inklusive „Premium“ im Familotel Feldberger Hof für zwei Personen. Einfach bis zum 06.03.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!
Einlösbar nach Verfügbarkeit, eigene Anreise.