Gewinne eine All-Inclusive-Übernachtung im Kinderhotel Feldberger Hof!

27.02.2026 Verlosung

Am Feldberg im Schwarzwald können Familien direkt vom Hotel aus auf die Piste starten und zwischen Wintersport, Kinderbetreuung und Wellness wählen. Wir verlosen eine Übernachtung für zwei Personen!
Das Familotel Feldberger Hof
Das Familotel Feldberger Hof  Fotoquelle: Familotel Feldberger Hof
Ein Doppelzimmer im Feldberger Hof
Ein Doppelzimmer im Feldberger Hof  Fotoquelle: Familotel Feldberger Hof

Winterwunderland für die ganze Familie im Schwarzwald

Rein ins Wintervergnügen: Dieses startet direkt am Familotel Feldberger Hof. Mit Ski oder Snowboard lassen sich im Winterzauber am Feldberg 50 Pistenkilometer entdecken. Tanke neue Energie und erlebe Abenteuer und Entspannung für die ganze Familie am Feldberg. JETZT NEU! All-Inklusive „Premium“ für den puren Verwöhnurlaub im Kinderhotel Feldberger Hof.

  • Glückliche Familien-Auszeit vom Alltag mit Wellness für Eltern, Animation & Abenteuer für Kids!
  • Professionelle Kinder- & Teeniebetreuung – Action, Sport & Fun für jede Altersgruppe, mit täglich wechselndem Programm.
  • Hochschwarzwald Card inklusive – über 90 Freizeit-Highlights gratis erleben.
  • Indoor & Outdoor Fun: Fundorena, Happy’s Kinderwelt, Spielplätze & stylische Lounges für Teens.
  • Kulinarik für die ganze Familie – von Frühstück bis Abendbuffet rundum versorgt.
  • All-Inclusive Premium Verwöhnpaket: - jetzt auch mit Prosecco, Aperol Spritz & mehr

Im Familotel Feldberger Hof wird der gesamte Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis, denn ganz egal, ob jetzt beim Wintersport oder im Frühling beim Wichtelpfad oder auf den Outdoor-Spielplätzen auf dem Hotelgelände – es ist für jeden etwas Passendes dabei. www.feldberger-hof.de

Zur Verlosung

Wir verlosen eine Übernachtung im Doppelzimmer mit All-Inklusive „Premium“ im Familotel Feldberger Hof für zwei Personen. Einfach bis zum 06.03.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Einlösbar nach Verfügbarkeit, eigene Anreise.

Kinderhotel Feldberger Hof
