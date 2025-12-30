Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne das signierte Album "Hör nie auf damit" von Beatrice Egli!

30.12.2025 Super-Dezember Tür 30

Beatrice Egli schlägt mit „Hör nie auf damit“ moderne Töne an. Das Album steht für Mut, Optimismus und eingängige Schlagerklänge. Wir verlosen 2x1 signiertes Album!
Die CD von Beatrice Eglis Album "Hör nie auf damit"
Die CD von Beatrice Eglis Album "Hör nie auf damit" Fotoquelle: Sony Music Entertainment

"Hör nie auf damit" steht für modernen Schlager mit klarer, positiver Botschaft. Beatrice Egli verbindet auf der CD mit insgesamt 12 Liedern eingängige Pop-Sounds mit Texten über Selbstvertrauen, Durchhaltevermögen und den Mut zu neuen Wegen. Das Album erreichte Platz 4 der deutschen Albumcharts und Platz 1 der Offiziellen Deutschen Schlager-Charts.

Wir verlosen 2x1 signiertes Album "Hör nie auf damit" von Beatrice Egli. Einfach bis zum 30.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Super-Dezember Special: Sonderverlosung 500€

Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.

Wichtig: *0,50€/Anruf | **0,50 Euro/SMS. 
Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.

"Hör nie auf damit" von Beatrice Egli
